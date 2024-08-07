10 صور لبطل أولمبياد باريس يطلب الزواج من حبيبته أمام برج إيفل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في ذكرى لا تنسى تقدم الرياضي الأوليمبي "جاستن بيست" بعد فوزه بالميدالية الذهبية كجزء من فريق التجديف الأمريكي للرجال في أولمبياد باريس 2024 لخطبة حبيبته "ليني دنكان" أمام الجميع.

وظهر في مقطع فيديو الذي انتشر على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وهو يركع على ركبة واحدة ويطلب من "ليني" أن تكون شريكته إلى الأبد أمام برج إيفل، وفقا لموقع "news18".

وكان لدى الرياضي الأمريكي خطة فريدة من نوعها للتقدم للزواج، فقد أحضر أكثر من 2700 وردة صفراء، وقال لها "إنتي حب حياتي".

وأضافت البالغة من العمر 26 عاما: "أنت جميل بشكل مذهل وذكي للغاية وأنا أحبك".

وظهر "جاستن" في الفيديو وهو يقدم خاتم لـ "ليني".

وانتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق أحد المستخدمين قائلا: "هذا رومانسي جدا".

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