بطل أولمبياد باريس في الجمباز يتهم والدته بالسرقة.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشف لاعب الجمباز الفلبيني "كارلوس يولو" بعد أن خطف الأنظار في أولمبياد باريس عن مشكلة عائلية وشخصية في مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك".

ويعد "يولو" هو أول رياضي من الفلبين يفوز بميداليتين ذهبيتين في الألعاب الأولمبية، وأيضا أول رجل ينهي السباق على منصة التتويج في الحدث الرياضي الضخم، بحسب ما ذكر موقعي "hindustantimes" و NEWS 18".

وبعد تحقيق هذا الإنجاز الأسطوري، كشف "يولو" عن أمر صادم بشأن والدته "أنجليكا" التي زُعم أنها سرقت أموالا من حسابه المصرفي دون علمه أو موافقته.

كما أوضح البالغ من العمر 24 عاما أن صديقته "كلوي أنجيلي سان خوسيه" كانت السبب الرئيسي وراء خلافه مع والدته.

وظهر "كارلوس يولو" و"كلوي أنجيلا سان خوسيه" معا مؤخرا في مقطع فيديو على تيك توك.

وفي المقطع اتهم الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس والدته بسرقة حسابه المصرفي، وسحب أموالا من حوافز البطولة الشهرية للجمباز.

وأضاف "يولو": "عندما تمكنت أخيرا من السيطرة على حسابها المصرفي، اكتشفت أنها كانت تسرقني".

وتابع: "لدي كشوف حسابات مصرفية تظهر عمليات السحب التي قامت بها".

وكشف لاعب الجمباز الموهوب أنه كان من المفترض أن يحصل على مبلغ نظير بطولة سابقة، لكن هذا المبلغ لم يُضاف إلى حسابه مطلقا.

وقالت أنجليكا أنها نقلت الأموال إلى حساب آخر للحفاظ عليها خوفا من أن ابنها ينفقها في أشياء لا فائدة منها.

وأضافت: "لذا قمت بإيداعها باسمي في بنك BPI بمدينة فيتو كروز".

ولكن "يولو" اعترض على تصرف والدته، وقال: "المشكلة هنا ليست في ضخامة المبلغ بل في إخفائها والتحكم في أموالي دون موافقتي".

وعن مشكلة والدته مع صديقته، كشف أن منذ البداية، لم تكن تحب "كلوي" بالرغم من أنها لم تلتق بها أو تراها".

@carlosedriel @kulowi ʚ(╹.╹)ɞ ♬ original sound - Carlos Yulo

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