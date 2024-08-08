تناولها بانتظام.. فاكهة تحميك من أعراض ارتفاع ضغط الدم- ما هي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ارتفاع ضغط الدم، هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية، ويمكن السيطرة على أعراضه من خلال اتباع نظام غذائي غني بالفواكه.

وهناك فاكهة تناولها بانتظام يحميك من علامات ارتفاع ضغط الدم، وفقا لموقع "health".

كيف تعمل الفراولة على خفض ضغط الدم؟

مضادات الأكسدة

تناول الفراولة بانتظام يساعد على خفض مستويات ضغط الدم المرتفعة، وذلك بفضل احتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

توسيع الأوعية الدموية

تٌسهم مركبات "الأنثوسيانين" الموجودة به في توسيع الأوعية الدموية، ما يقلل من مقاومة تدفق الدم ويخفض الضغط على الشرايين.

غنية بالبوتاسيوم

يؤدي البوتاسيوم دورا حيويا في تنظيم ضغط الدم، حيث يعمل على موازنة تأثير الصوديوم، ما يُسهم في خفضه والحفاظ على صحة القلب.

فوائد أخرى للفراولة

بالإضافة إلى فوائدها لخفض مستويات ضغط الدم المرتفعة، تتمتع الفراولة بالعديد من الفوائد الصحية الأخرى، مثل:

تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

منع الإمساك.

إنقاص الوزن.

تقوية المناعة.

خفض مستويات السكر المرتقعة.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

الحماية من السرطان.

دعم صحة الدماغ.

تسهيل التئام الجروح.

اقرأ أيضا:

اختفاء كامل لمنازل فاخرة في السويد على يد لصوص.. ما القصة؟

دور البرد المنتشر.. طبيب يكشف الأعراض وطرق الوقاية

هل من الآمن إعادة استخدام زيت الطهي؟ لن تتوقع الإجابة

أطعمة ومشروبات تهدد صحة الكبد.. طبيب يحذر من الإفراط

غيرة وحقد يلاحق مواليد هذه الأبراج وخبير يحذرهم