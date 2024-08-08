عشبة تحمي من الأنيميا وأمراض القلب.. احرص على تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

البقدونس هو عشبة موجودة في كل منزل ويدخل في العديد من الأصناف أثناء الطهي، ولكن ما لا يعرفه كثيرون أنه قد يحمي من بعض الأمراض المزمنة، بحسب ما ذكر موقع "webmd".

ما تأثير تناول البقدونس على صحة القلب؟

يحتوي البقدونس على فيتامين K وفيتامين سي ومضادات الأكسدة، ما قد يسهم في تقليل الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ما تأثير تناول البقدونس على فقر الدم؟

يحتوي البقدونس على نسبة عالية من الحديد، ما يسهم في الحفاظ على الأكسجين في خلايا الدم الحمراء ومنع فقر الدم والأنيميا.

فوائد أخرى لـ البقدونس:

-الوقاية من السرطان.

-انخفاض ضغط الدم.

-الوقاية من الانتفاخ.

-صحة العظام.

-صحة العين.

-ضبط مستويات الكوليسترول.

-تقوية المناعة.

-صحة الجلد.

-صحة الشعر.

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