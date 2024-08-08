مشروب ذهبي يعيد ضغط الدم لمستوياته الطبيعية.. لن تتوقعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بعد تناول وجبة غنية بالصوديوم يبدأ الجسم في الاحتفاظ بالمياه، ويؤدي الماء الزائد في مجرى الدم المزيد من الضغط على الشرايين.

وبمرور الوقت، يمكن أن يسبب النظام الغذائي الغني بالصوديوم ارتفاع ضغط الدم، وفق ما أورد موقع "healthdigest".

ولكن قد يساعد شرب المزيد من الماء الكلى على التخلص من الصوديوم الزائد في الجسم.

وبالرغم من أن شرب المزيد من الماء قد لا يقلل من ضغط الدم، فقد وجدت دراسة أجراها باحثون بريطانيون عام 2023 ونشرت في Frontiers in Public Health أن الأشخاص الذين يشربون 6 أكواب على الأقل من الماء يوميا لديهم خطر أقل للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

كيف يمكن لعصير الليمون أن يساعد في خفض ضغط الدم؟

يضيف كوب من عصير الليمون حوالي 11 سعرة حرارية إلى الماء و15% من احتياجاتك من فيتامين سي.

ويحتوي أيضا على 51 مليجرام من البوتاسيوم و3.5 مليجرام من المغنيسيوم.

كما أن الإلكتروليتات يمكن أن تسهم في الحفاظ على مستويات السوائل متوازنة

ويمكن أن يساعد إضافة المزيد من البوتاسيوم إلى نظامك الغذائي جسمك على التخلص من الصوديوم الزائد ومساعدة الأوعية الدموية على الاسترخاء.

وقد لا يخفض المغنيسيوم وحده ضغط الدم، لكنه يعمل بشكل جيد مع البوتاسيوم لتقليل ارتفاع ضغط الدم.

وقد يتناول الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم أدوية مثبطة للإنزيم المحول للأنجيوتنسين.

فوائد صحية أخرى لـ الليمون والحمضيات الأخرى:

تناول عصير الليمون يوميا يساعد على ترطيب الجسم وتحسين الصحة، حيث تحتوي الحمضيات على نسبة عالية من الفلافون متعدد الميثوكسيلات، وهي فئة من الفلافونويد التي لها فوائد عديدة لجسمك.

وقد يؤدي تناول المزيد من الحمضيات مثل الليمون إلى تقليل خطر الإصابة بسرطان الفم والحلق بنسبة 50٪ وخفض الكوليسترول السيئ.

ويحتوي عصير البرتقال على فلافونويد يسمى هسبيريدين ووجد أنه يقلل من ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

وقد يساعد شرب عصير الحمضيات يوميا أيضا في الوقاية من مرض السكري عن طريق تقليل نسبة السكر في الدم والأنسولين.

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