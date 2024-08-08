هل تعاني من جفاف الفم أو الحلق أثناء النوم؟.. احذر 8 أسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يعاني الكثير من الناس من مشكلة جفاف الفم أو الحلق أثناء النوم "نشفان الريق"، وهي حالة مزعجة تؤثر على جودة النوم وتسبب بعض الانزعاج عند الاستيقاظ.

وهناك عدة أسباب وراء هذه المشكلة، نستعرضها في السطور التالية وفقا لموقع "healthline".

التنفس من الفم

يحدث هذا عندما يتنفس الشخص عن طريق الفم بدلا من الأنف أثناء النوم، ما يؤدي إلى تبخر اللعاب وجفاف الفم والحلق.

بعض الأدوية

تناول العديد من الأدوية، مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم، مضادات الاكتئاب، ومدررات البول، ومضادات الحموضة تسبب أيضا "نشفان" الريق الذي يشعر به البعض عند الاستيقاظ.

الشيخوخة

مع تقدم العمر، تقل قدرة الغدد اللعابية على إنتاج اللعاب.

مشكلات الغدد اللعابية

تؤدي بعض المشكلات الصحية، مثل متلازمة سجوجرن، إلى تقليل إنتاج اللعاب، ما يُزيد من إصابتك بجفاف الحق.

وتشمل الأسباب الأخرى ما يلي:

مرض السكري.

الحمل.

العلاج الكيميائي.

تلف الأعصاب.

نصائح عليك اتباعها للتعامل مع جفاف الفم أثناء النوم؟

- شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم.

- تجنب الأطعمة المالحة قبل النوم.

- رفع الرأس قليلًا عن الجسم أثناء النوم.

- التقليل من المشروبات الغنية بالكافيين، لأنها تزيد من جفاف الجسم.

- حاول قدر الإمكان أن تتنفس من أنفك بدلا من فمك، فهذا يساعد على الحفاظ على رطوبة الفم.

- تجنب التدخين والكحول قبل النوم.

متي يجب استشارة الطبيب؟

عدم الاستجابة للعلاجات المنزلية.

صعوبة في تناول الطعام.

فقدان حاسة التذوق.

إذا كان جفاف الفم مصحوبا بأعراض أخرى مثل:

تسوس الأسنان.

رائحة الفم الكريهة.

تقرحات في الفم.

جفاف العينين.

التبول المتكرر.

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