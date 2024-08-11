ما تأثير البطاطس المخبوزة في الفرن على مرضى السكري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة نيفادا عن فوائد البطاطس، بعدما تبين أنها مفيدة لصحة القلب بالنسبة لمرضى السكري من النوع2.

وعادة يُنظر للسكري على اعتبار أنه من النشويات التي يُنصح مريض السكري بالحد منها قدر الإمكان، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

ووجد الباحثون أن البطاطس المخبوزة في الفرن تحتوي على ما يكفي من عناصر غذائية لتنحيف الخصر، وخفض نسبة السكر في الدم لمرضى السكري.

وفي تجربة الدراسة، شارك 24 مريضاً بالسكري الذي تم التحكم فيه جيداً بالأدوية.

واستهدفت الدراسة التي يُعتقد أنها الأولى من نوعها، قياس الفوائد القلبية والأوعية الدموية للبطاطس علميا للمصابين بداء السكري.

وتم إعطاء كل مشارك في مجموعة الدراسة بطاطس مخبوزة معدة مسبقاً بقشرة تزن 100 جرام، مع 20 جرام فقط من الكربوهيدرات، وهو ما يكفي تقريبًا لوضعها في يد واحدة لتناولها كوجبة خفيفة أو طبق جانبي مع الوجبات اليومية.

وأعطيت مجموعة التحكم جرعة مماثلة من الأرز الأبيض بنفس عدد السعرات الحرارية والكربوهيدرات.

واستمرت التجربة يومياً لمدة 12 أسبوعاً، وهو ما يُعتبر الحد الأدنى من الوقت اللازم لرؤية التغييرات في مؤشرات التحكم في نسبة السكر في الدم وصحة القلب والأيض.

وسُمح للمشاركين بإضافة الأعشاب أو التوابل إلى البطاطس، أو ما يصل إلى نصف ملعقة كبيرة من الزبدة، ولكن نُصحوا بعدم قلي البطاطس.

النتائج

وأظهرت النتائج انخفاضاً متواضعاً في مستويات الجلوكوز في الدم أثناء الصيام لدى المشاركين في الدراسة الذين تناولوا البطاطس.

كما أظهر المشاركون تحسناً في تكوين الجسم، ومحيط الخصر، وانخفاضاً في معدل ضربات القلب أثناء الراحة.

وقال الباحثون: "تقدم النتائج دليلاً على أن البطاطس البيضاء يمكن دمجها بشكل صحي في النظام الغذائي لمرضى السكري من النوع 2 عند استبدالها بأطعمة أخرى ذات حمولة سكرية عالية، مثل الأرز الأبيض طويل الحبة".

وإضافة لذلك، وجد البحث بعض الفوائد الصحية القلبية الأيضية.

وقال الباحثون: "البطاطس مثل جميع الأطعمة، فإن الاعتدال وطرق التحضير هي المفتاح".

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