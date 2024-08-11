8 طرق لتحسين الرؤية.. أبرزها النظارات الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف طبيب العيون رومان إيفانوف أنه لا يمكن تصحيح الرؤية بتمارين خاصة أو بتناول أطعمة معينة أو اتباع نظام غذائي خاص.

ومن أكثر أمراض العيون انتشارا هي قصر النظر وطول النظر، حيث يرى الشخص في الحالة الأولى الأشياء عن قرب جيدا ولكن على مسافة لا يراها واضحة، وفي الحالة الثانية يرى الشخص الأجسام البعيدة بوضوح.

وفي كلتا الحالتين تبقى النظارات الطبية والعدسات اللاصقة الطريقة الأمثل لتصحيح الرؤية، أي على الشخص ارتداء العدسات لتصحيح الرؤية.

ويمكن عن طريق عملية جراحية تصحيح الرؤية في كلتا الحالتين إذا كانت الحالة خطيرة جدا.

ويمكن أيضا إذا كانت حالة الشخص تسمح بذلك، تصحيح الرؤية باستخدام الليزر، ما يؤدي إلى تحسين نوعية حياة الشخص، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

ويجب أن ندرك أن تصحيح الرؤية ببعض التمارين الخاصة، مثل: الرمش السريع أو دوران العينين البطيء، أو النظر إلى أشياء بعيدة والتدليك الخفيف للجفون، لن يجدي نفعا.

ولأنه إلى الآن لا يوجد دليل يؤكد فوائد هذه التمارين لتصحيح الرؤية، ولكن يمكن لطبيب العيون وصفها إذا كان الشخص يعاني من اضطرابات معينة مرتبطة بتوتر عضلات العين، وذلك لأنها تساعد على تقوية عضلات العين وتخفف التشنج الناجم عن العمل فترة طويلة على الأجهزة الإلكترونية.

كما أن الأطعمة لا تساعد على تحسين الرؤية، على الرغم من أن بعضها، مثل الجزر تحتوي على الفيتامينات ولها فوائد عديدة، إلا أنها لا تساعد على استعادة حدة البصر.

ومن الأفضل في هذه الحالة استشارة طبيب العيون وإجراء الاختبارات اللازمة وإذا لزم الأمر تناول فيتامينات محددة مفيدة للعين- مثل فيتامين B2 يقوي الأوعية الدموية في مقلة العين، وفيتامين A - يعزز حدة البصر في الظلام، وفيتامين B1- يساعد على تسريع انتقال النبضات العصبية من الدماغ إلى الأعصاب البصرية، وكذلك فيتامين C الذي يحسن تدفق الأكسجين إلى القرنية وشبكية العين".

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