عدو خفي على سفرتك.. مشروب شائع يسبب النوبة القلبية دون أن تعلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مشروبات الطاقة من المشروبات الشائعة المحببة لدى الكثير، خاصة بين الشباب، نظرا لقدرتها على منح دفعة سريعة من الطاقة والتركيز، ومع ذلك، فإن الإفراط في استهلاك هذه المشروبات يحمل مخاطر صحية جسيمة، ويزيد من خطر الإصابة بالنوبة القلبية، وفقا لموقعي "healthline"، و"indiatimes".

كيف تزيد مشروبات الطاقة خطر الإصابة بالنوبة القلبية؟

- المكونات

المكونات الموجودة في مشروبات الطاقة، مثل التورين والجوارانا، تسبب اضطرابات في وظائف القلب والأوعية الدموية.

فالتورين على سبيل المثال، يتفاعل مع مكونات أخرى في المشروب ويؤثر على ضربات القلب، ما يزيد من خطر حدوث عدم انتظام في النبض.

أما الجوارانا، فهي منبه طبيعي قوي، ولكن الإفراط في استهلاكها يؤدي إلى زيادة في معدل ضربات القلب وضغط الدم، ما يضع ضغطا إضافيًا على القلب ويُزيد خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

- ارتفاع ضغط الدم

يُسهم استهلاك هذه المشروبات في ارتفاع ضغط الدم، وتلف الأوعية الدموية، وهما عوامل خطر للإصابة بالنوبات القلبية.

- عدم انتظام ضربات القلب

الاستهلاك العالي للمشروبات المحلاة بالسكر تسبب انتظام ضربات القلب بسبب مشكلات في النظام الكهربائي للقلب، وهذا بدوره يؤدي إلى أن القلب ينبض ببطء شديد أو بسرعة كبيرة.

- السكر

بالإضافة إلى المكونات المنبهة، تحتوي مشروبات الطاقة على كميات عالية من السكر، الذي يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، وهما عاملان خطر رئيسيان للإصابة بأمراض القلب.

أعراض النوبة القلبية

ألم أو انزعاج في الصدر.

الضعف.

الدوار.

التعرق.

ألم أو إزعاج في الفك أو الرقبة أو الظهر.

ألم أو إزعاج في أحد الذراعين أو الكتفين أو كليهما.

ضيق التنفس.

التعب غير العادي.

الغثيان أو القيء.

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