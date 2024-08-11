يدمر قلبك ويسبب السكتة الدماغية.. احذر تناول هذا الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تعتبر المُحليات الصناعية من بدائل السكر الشائعة للأشخاص المصابين بداء السكري أو أولئك الذين يطمحون إلى إنقاص الوزن، لكن الخبراء والدراسات حذروا من آثارها الجانبية المحتملة على صحة القلب والأوعية الدموية .

ووجدت دراسة جديدة أن تناول مشروب يحتوي على إريثريتول، وهو مُحلي صناعي، يزيد من خطر تجلط الدم لدى الأشخاص الأصحاء بأكثر من الضعف، ما قد يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية .

وفي دراسة جديدة نشرت في مجلة تصلب الشرايين والجلطات وعلم الأحياء الوعائي، صام 20 مشاركًا طوال الليل وفي الصباح تناولوا مشروبًا يحتوي على 30 جرامًا من الإريثريتول أو 30 جرامًا من السكر.

ووجد الباحثون أن مستويات الإريثريتول في دمائهم زادت بمقدار ألف ضعف بعد تناول مشروب واحد يحتوي على الإريثريتول، في حين شهد أولئك الذين تناولوا مشروبًا يحتوي على الجلوكوز زيادة أقل، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو نشاط الصفائح الدموية لدى المشاركين الذين تناولوا المُحلي الصناعي المذكور.

قال الدكتور ستانلي هازن، مدير مركز تشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية والوقاية منها في معهد كليفلاند كلينيك ليرنر للأبحاث: "اللافت للنظر أنه في كل حالة على حدة، ارتفعت كل مقاييس استجابة الصفائح الدموية (التجلط) بعد تناول الإريثريتول".

ومع ذلك، أضاف الباحث أن نشاط الصفائح الدموية في المجموعة الثانية التي تناولت الجلوكوز لم يتأثر.

ما هو الكحول السكري؟

الكحولات السكرية هي مواد تحلية تحتوي على نصف السعرات الحرارية الموجودة في السكر العادي تقريبًا، توجد هذه المواد بشكل طبيعي في بعض الفواكه والخضروات، ولكن بعضها من صنع الإنسان ويضاف إلى الأطعمة المصنعة.

ما هو الإريثريتول؟

الإريثريتول هو أحد كحولات السكر، ويوجد في الفواكه والخضروات والفطر والأطعمة المخمرة، يحتوي على حوالي 70٪ من السكر.

ولا يتم استقلاب الإريثريتول جيدًا بواسطة الجسم وقد يتراكم.

وأشارت الدراسات السابقة أيضًا إلى وجود علاقة متبادلة بين المحليات الصناعية وأمراض القلب، اقترحت دراسة نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب في عام 2019 وجود صلة بين زيادة استهلاك المشروبات المحلاة صناعيا وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة.

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