الامارات | تركي يقتل زوجته بالرصاص في وسط الشارع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مدينة إسطنبول التركية، حادثة مفجعة حيث أقدم زوج تركي على إطلاق النار على رأس زوجته في وسط النهار أمام المارة في الشارع، ما أثار صدمة واسعة في الشارع التركي.

وقُتلت الزوجة سيربيل غول (35 عامًا) على يد زوجها هارون غول (40 عامًا) في منطقة أرنافوتكوي. ووفقًا لتقارير لاحقة، فإن الرجل أطلق العديد من الطلقات النارية على زوجته، التي كانت تحاول الفرار بعد جدال حاد بينهما، ثم عاجلها بطلقة في الرأس مباشرة ما أدى إلى وفاتها على الفور في مكان الحادث.

وسجلت كاميرات المراقبة الحادثة، التي وقعت في تمام الساعة 1:45، في حي تاشولوك في أرنافوتكوي. بينما قامت قوات الشرطة التركية بالقبض على الجاني على الفور.

وقد حاول المارة التدخل لوقف الجريمة، حيث صرخوا بالزوج قائلين "لا تفعل ذلك"، في وقت تم فيه أيضًا تسجيل لحظة الهجوم عبر كاميرا هاتف محمول لأحد سكان الحي.

وأثارت الواقعة ردود فعل واسعة في الشارع التركي، ما استدعى تدخلاً سريعاً من السلطات لضمان تقديم الجاني للعدالة.