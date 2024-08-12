بعد بكائه في المحكمة.. تحليل لغة جسد عصام صاصا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الضبع:

ظهر مؤدي المهرجانات عصام صاصا في حالة من التوتر والقلق، في أثناء مثوله أمام محكمة جنايات الجيزة، التي قضت بحبسه لمدة 6 أشهر مع الشغل لحيازته مواد مخدرة.

وفسر محمد حسن، خبير لغة الجسد، الإشارات غير اللفظية التي ظهرت على عصام صاصا أثناء وقوفه أمام هيئة المحكمة، محتضنًا مصحفًا بيديه اللتين تقيدهما الكلابشات، فيما بدا الحزن ظاهرًا على وجهه الذي لم يخلُ من الدموع.

ماذا تقول تعبيرات وجه عصام صاصا؟

يبدو أن وجه "صاصا" يعبر عن مزيج من الحزن والقلق، مع وجود دموع في عينيه، مما يشير إلى شعور عميق بالندم أو الخوف من المستقبل، حسبما أوضح "حسن" في تصريحات لـ"الخليج 365".

يمسك عصام صاصا بالقرآن الكريم، وهو ما قد يعكس محاولة للبحث عن الطمأنينة الروحية أو الاستنجاد بالله في هذه اللحظة الصعبة، بينما وجود الكلابشات في يده يعزز شعور الضيق وعدم القدرة على السيطرة على الموقف، بحسب خبير لغة الجسد.

وقفة عصام صاصا في المحكمة

وأوضح محمد حسن أن الوقوف بشكل مستقيم ولكن مع انحناء خفيف في الكتفين قد يعكس شعورًا بالاستسلام أو قبول الأمر الواقع، مع أنه لا يزال محتفظًا ببعض التماسك.

يبدو أن صاصا معزول عاطفيًا عن المحيطين به، حيث يركز على مشاعره الداخلية وعلى ما يحدث معه، دون أن يظهر أي تفاعل مع الآخرين، وفقًا لخبير لغة الجسد.

واختتم "حسن" بالإشارة إلى أن لغة جسد عصام صاصا تشير إلى أنه في حالة نفسية صعبة ومتوترة، ويحاول التمسك بإيمانه للمرور بهذه المحنة.

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