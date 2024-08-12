30 صورة من أغلى أماكن الإقامة في الساحل الشرير.. بمليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - يبحث العديد من المصريين، عن أفضل أماكن الإقامة في الساحل الشمالي، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

"الخليج 365" يقدم أغلى 5 أماكن للإقامة في الساحل الشمالي الشرير، الذي يمتد بداية من الكيلو 110 من ناحية مطروح، ويضم مارينا 7 هاسيندا وايت وباي وريد وجرين وبلو ومراسي وأمواج وسيشل، وفقا لموقع "بوكينج".

فيلا "مارسيليا بيتش 4 سيدي عبد الرحمن"

يقع مارسيليا بيتش 4 سيدي عبد الرحمن على بعد 40 كم من مقابر كوم الشقافة وعلى بعد 44 كم من حديقة حيوان الإسكندرية في أبو زعيرة، ويوفر مكان إقامة مع مطبخ، يوفر مكان الإقامة هذا الوصول إلى شرفة ومواقف مجانية للسيارات.

تقع محطة سكة حديد سيدي جابر على بعد 46 كم.

توفر الفيلا الفسيحة المكيفة إمكانية الوصول المباشر إلى تراس مطل على الحديقة، وتتكون من غرفة نوم واحدة، ويتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة.

يقع استاد الإسكندرية على بعد 41 كم من الفيلا، في حين تقع مكتبة الإسكندرية على بعد 42 كم.

ويعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لـمارسيليا بيتش 4 سيدي عبد الرحمن حيث يقع على بعد 8 كم منها.

المكان يحتوي على 2 سرير فردي و11 سرير مزدوج وسرير مزدوج كبير جدا وسرير مزدوج كبير

مساحة الفيلا بالكامل 1000 متر، بها مطبخ ومسبح خاص.

شرفة إطلالة على الحديقة وتكييف وتلفزيون بشاشة مسطحة وتراس، ومطبخ كبير وغسالة ملابس ومطبخ صغير.

تكلفة حجز الفيلا يوم واحد "لسبت 8 يونيو إلى الاحد 9 يونيو" على سبيل المثال، تصل إلى نحو 1,108,125، مليون و108 ألف و125 جنيها مصريا.

هاسينداباي في الساحل

يقع هاسينداباي في الساحل في أبو زيرا، ويوفر أماكن إقامة مكيفة مع مسبح خاص وإطلالة على الحديقة وشرفة. يقع مكان الإقامة على بعد 40 كم من مقابر كوم الشقافة وعلى بعد 44 كم من حديقة حيوان الإسكندرية وعلى بعد 46 كم من محطة سكة حديد سيدي جابر.

وتقع محطة مصر على بعد 40 كم من الشاليه، ويقع استاد الإسكندرية على بعد 41 كم.

يحتوي الشاليه الفسيح على تراس وغرفة نوم وغرفة معيشة ومطبخ مجهز تجهيزاً جيداً. ويتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة.

تقع مكتبة الإسكندرية على بعد 42 كم من الشاليه، في حين يقع المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية على بعد 42 كم. ويعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لـهاسينداباي ف الساحل حيث يقع على بعد 8 كم منها.

تكلفة حجز الشاليه يوم واحد، تصل إلى نحو 310275 +31028 ضرائب ورسوم بإجمالي 341303 جنيها.

فيلا الساحل الشمالي

تقع فيلا الساحل الشمالي في أبو زعيرة في منطقة محافظة الإسكندرية، ويضم شرفة، يوفر مكان الإقامة هذا الوصول إلى تراس ومواقف مجانية للسيارات وخدمة الواي فاي المجانية. وتقع مقابر كوم الشقافة على بعد 40 كم من الفيلا وتقع حديقة حيوان الإسكندرية على بعد 44 كم.

تتكون الفيلا المكيفة من غرفة نوم واحدة ومطبخ مجهز بالكامل و3 حمامات. ويتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة، ويتوفر بار في الموقع، كما يمكن للضيوف الاسترخاء في الحديقة.

تقع محطة سكة حديد سيدي جابر على بعد 46 كم من الفيلا، في حين تقع محطة مصر على بعد 40 كم. ويعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لـالساحل الشمالي حيث يقع على بعد 8 كم منه.

تكلفة حجز الفيلا يوم واحد، تصل إلى نحو 212760 +21276 ضرائب ورسوم بإجمالي 234036 جنيها.

فيلا الكينج

يقع الكينج في أبو زيرا، ويضم أماكن إقامة مكيفة مع مسبح خاص وإطلالة على الحديقة وتراس، يمكن للضيوف المقيمين في هذه الفيلا الوصول إلى شرفة. ويمكن ترتيب مواقف خاصة للسيارات مقابل تكلفة إضافية.

توفر هذه الفيلا المكونة من غرفة نوم واحدة خدمة الواي فاي المجانية، وتحتوي على تلفزيون بشاشة مسطحة وغسالة ملابس ومطبخ مجهز بالكامل مع ميني بار. مكان الإقامة مخصص لغير المدخنين.

وتقع مقابر كوم الشقافة على بعد 40 كم من الفيلا، في حين تقع حديقة حيوان الإسكندرية على بعد 44 كم من مكان الإقامة. ويعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لـالكينج حيث يقع على بعد 8 كم منه.

تكلفة حجز الفيلا يوم واحد، تصل إلى نحو 177300 +17730 ضرائب ورسوم بإجمالي 195030 جنيها.

فيلا بهاسيندا الساحل الشمالي + كابانا

تقع فيلا للإيجار بهاسيندا الساحل الشمالي + كابانا في أبو زيرا، وتوفر مكان إقامة مكيف مع مسبح على السطح وإطلالة على البحيرة وتراس. يوفر مكان الإقامة هذا إطلالات على الحديقة وشرفة. وتتوفر خدمة الواي فاي المجانية في جميع أنحاء مكان الإقامة وتقع مقابر كوم الشقافة على بعد 40 كم.

تحتوي الفيلا الفسيحة على غرفة نوم واحدة وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية ومطبخ مجهز بالكامل يوفر للضيوف فرن ومحمصة وغسالة ملابس وموقد مسطح وميني بار. تتميز الوحدة العازلة للصوت بأرضيات خشبية ومدفأة. مكان الإقامة خالي من الحساسية.

تقع حديقة حيوان الإسكندرية على بعد 44 كم من الفيلا، في حين تقع محطة سكة حديد سيدي جابر على بعد 46 كم. ويعتبر مطار برج العرب الدولي المطار الأقرب لفيلا للإيجار بهاسيندا الساحل الشمالي + كابانا حيث يقع على بعد 8 كم منها.

تكلفة حجز الفيلا يوم واحد، تصل إلى نحو 41863 +4186 ضرائب ورسوم بإجمالي 46049 جنيها.