عدو خفي على سفرتك.. مشروب يسبب السكتة الدماغية وأنت لا تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، ما يؤدي إلى موت خلايا الدماغ في هذا الجزء.

وهناك مشروب شائع يتناوله كثيرون، يمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب، ويُزيد خطر الإصابة بسكتة دماغية بمقدار خمسة أضعاف، وهو "مشروبات الطاقة".

وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، تحتوي مشروبات الطاقة على كميات كبيرة من الكافيين ومنبهات أخرى، ضعف ما تحتويه حبة البن.

ويُزيد استهلاك مشروبات الطاقة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنزيف في المخ، حيث يعاني بعض الأشخاص الذين يتناولون هذه المشروبات من تشنجات مفاجئة في الأوعية الدموية في الدماغ، ما يؤدي إلى تقييد تدفق الدم أو التسبب في نزيف.

أبرز أعراض هذه الحالة هو الصداع الشديد، والذي يزداد سوءًا بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى، الشعور بالتعب، والارتباك، وتشوش في الرؤية.

الرجفان الأذيني.. خطر آخر يهدد القلب

لا تتوقف مخاطر مشروبات الطاقة عند هذا الحد، بل تمتد لتشمل القلب أيضًا، فالإفراط في تناول الكافيين يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، وهو نوع من عدم انتظام ضربات القلب الذي يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والوفاة بمقدار خمسة أضعاف.

كما أنه يسبب زيادة كمية الكالسيوم التي يتم إطلاقها داخل خلايا القلب، ما يؤدي إلى اضطرابات في النظم الكهربائي للقلب.

لذا، من الضروري الحد من استهلاك مشروبات الطاقة أو تجنب استهلاكها تماما، بالإضافة إلى، الاعتماد على مصادر طبيعية للطاقة مثل الفواكه والخضروات والمياه.

واستشارة الطبيب المختص فورا إذا كنت تعاني من أي مشكلات صحية، خاصة أمراض القلب، قبل تناول أي مشروبات تحتوي على الكافيين.

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