أثارت الجدل.. 7 صور لملكة جمال جنوب أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

‎شهدت مسابقة ملكة جمال جنوب أفريقيا لهذا العام تحولاً تاريخيًا بتتويج ميا لورو 28 عاماً، أول امرأة صماء تتوج باللقب. هذا الفوز لم يكن مجرد تتويج لجمالها، بل كان انتصارًا للإرادة والعزيمة، ورسالة أمل للملايين من الأشخاص الذين يعانون من الإقصاء والتمييز.

‎شُخصت لورو بفقدان السمع في عمر مبكر، إلا أن ذلك لم يمنعها من تحقيق أحلامها. بعد سنوات من العلاج، تمكنت من التغلب على صعوبات التواصل، وذلك باستخدام قوقعة صناعية للمساعدة في السمع، كما تلقت علاجاً للنطق لمدة عامين قبل أن تنطق كلامتها الأولى.

‎في خطاب مؤثر، عبرت لورو عن سعادتها الغامرة بهذا الإنجاز، مؤكدة على أهمية دعم الأشخاص ذوي الإعاقات وتحقيق المساواة للجميع. وأضافت أنها تتطلع إلى استخدام منصتها الجديدة لخدمة المجتمع، وخاصة الأشخاص المحرومين مالياً أو الذين يعانون من إعاقات، وذلك بحسب اندبندنت.

‎سبق تتويج لورو انسحاب متسابقة أخرى، تشيديما أديتشينا، وسط اتهامات لها بالتزوير و حملة تشويه على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الحادث سلط الضوء على مشكلة "أفروفوبيا" المنتشرة في جنوب أفريقيا، والتي تستهدف المهاجرين الأفارقة، وذلك بحسب ما نشرت bbc.

‎في خطابها المؤثر، عبرت لورو عن أملها في أن يكون فوزها مصدر إلهام للأشخاص الذين يشعرون بالإقصاء والتهميش. وأكدت على أهمية دعم الأشخاص ذوي الإعاقات والخلفيات المختلفة.

‎إطلالة لورو في حفل التتويج

‎ظهرت بفستان طويل سك باللون الأبيض، مزين بالريش وحبات اللؤلؤ.

‎واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، وتاج لامع زين وتوج طلتها.