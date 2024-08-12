بعد إطلالتها الجريئة.. معلومات لا تعرفها عن ملكة جمال مصر (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

شادن جلال، 28 عاماً، شابة مصرية جزائرية، تمكنت من خطف الأنظار والتتويج بلقب ملكة جمال مصر لعام 2023.

ولدت شادن في قطر لعائلة مصرية جزائرية، والدها مثري من القاهرة ووالدتها جزائرية.

درست في قطر والجزائر وحصلت على درجة جامعية في علوم وتكنولوجيا المعلومات من إحدى أعرق الجامعات الجزائرية.

لم يكن حلم الفوز بلقب ملكة جمال مصر مجرد حلم عابر بالنسبة لشادن، بل كان هدفًا تسعى لتحقيقه. وقد شجعتها أسرتها وأصدقاؤها على المشاركة في المسابقة، وبالفعل تمكنت من تحقيق ذلك.

يتابعها على إنستجرام حوالي 7 آلاف متابع، ونشرت اليوم إطلالتها خلال مشاركتها في لجنة تحكيم مسابقة "بنت مصر"2024.

ظهرت بإطلالة جريئة، مرتدية فستان طويل سك، بفتحة ساق جانبية طويلة، باللون الأسود اللامع، دون أكمام، مزود بغطاء رأس.

واعتمدت مكياج بألوان نارية، وتسريحة الشعر الملموم.