الأهالي يتسابقون.. سر زراعة الليمون في شوارع سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الضبع:

اعتاد المصريون على زراعة الأشجار غير المثمرة بجاني الطريق للتخفيف من حرارة الصيف وتحسين جودة الهواء، وإضفاء مظهرًا جماليًا، لكن ما فعلته قرية نقنق في سوهاج كان مختلفًا، فقد زرع الأهالي أشجار الليمون في الشوارع العامة.

أطلق أهالي القرية مبادرة تحت عنوان "من يبادر بشجرة ليمون صدقة" وخلال ساعات نجحت في زراعة 85 شجرة ليمون، كمساهمات خيرية.

وأعرب أحمد عبد الوهاب العنجاوي، مسؤول المبادرة، عن سعادته بنجاح الفكرة، مشيرًا إلى أنها تسير على نحو جيد ومبشر.

وأكد "العنجاوي" في تصريحات لـ"الخليج 365" أنّه جرى الاتفاق على زراعة 100 شجرة ليمون أخرى في المرحلة القادمة، مشيدًا بالدعم المجتمعي الذي تلقته المبادرة من سكان القرية.

وأضاف: "الحمد لله، الفكرة لاقت قبولًا واسعًا، وهذا النجاح يشجعنا على الاستمرار في التوسع بالمشروع ليشمل زراعة المزيد من الأشجار في مختلف مناطق القرية."

واختتم بالإشارة إلى أنّ المبادرة تهدف إلى زراعة أشجار الليمون كصدقة جارية، تسهم في توفير فاكهة مفيدة لأهل القرية وتساعد على تخفيف وطأة الحر.

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