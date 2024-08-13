بفستان مفتوح وجريء.. 8 صور لإطلالة ملكة جمال مصر شادن جلال



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

شارك المصور "sugaryphotography" المتابعين عدد من الصور لملكة جمال مصر لعام 2023، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " انستجرام"، حيث يصور ملكات جمال مصر على مر السنين، بالإضافة إلى صور المرشحات للقب.

وأطلت شادن جلال ملكة جمال مصر لعام 2023، في جلسة التصوير بفستان سك طويل لامع باللون الاسود، باحجار لامعة، بقصة الكب، ومزود بغطاء رأس من نفس خامة الفستان.

وأعتمدت على مكياجًا تكمن قوته في أحمر الشفاه، باللون الاحمر الناري، وزينت الفستان بمجوهرات تمثلت في قلادة ومجموعة أساور وخواتم.

وأختارت تسريحة الشعر ملموم لأعلى، ليعطي اللوك أكثر أناقة وجمال.