الامارات | أسبوع الصيف للمطاعم.. 10 أيام من مذاقات العالم في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجآت صيف دبي 2024 ليسلط الضوء على مشهد تناول الطعام النابض بالحياة في المدينة، في الفترة من 23 أغسطس الجاري حتى 1 سبتمبر المقبل، حيث تكشف أكثر من 60 وجهة رائدة لتناول الطعام في دبي عن قوائم مصممة خصيصاً لتقديم تجارب تناول طعام لا تُضاهى، تشمل قوائم غداء لا تقاوم مقابل 95 درهماً، وأطباق عشاء شهية بسعر 150 درهماً، بالإضافة إلى عدد من الوجهات المختارة التي تقدم قوائم فطور مقابل 69 درهماً فقط.

ويحتفي أسبوع الصيف للمطاعم، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ويستمر 10 أيام، بالمطاعم المتنوعة في المدينة، ويشكل فرصة مثالية لعشاق الطعام من مختلف أنحاء العالم، للاستمتاع بتجارب تناول طعام استثنائية تعزز مكانة دبي على خريطة فنون الطهي العالمية، حيث تلبي مجموعة استثنائية من المطاعم المحلية ووجهات تناول الطعام المعروفة عالمياً، جميع الأذواق بأفضل الأسعار.

ويمكن للجميع الاستمتاع بفنون الطهي المتنوعة في دبي بأسعار لا تقبل المنافسة، حيث تشمل تجارب تناول الطعام التي يتم تقديمها في إطار أسبوع الصيف للمطاعم في مفاجآت صيف دبي: فرصة رائعة للاستمتاع بزيارة المطاعم الحائزة جوائز عالمية، بأفضل الأسعار، ويمكن لرواد المطاعم الاستمتاع بأشهى مأكولات منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى الانطلاق في رحلة عبر مطاعم المدن الأوروبية، نكهات الشرق الأوسط، والاحتفاء بالمأكولات الإماراتية المحلية، حيث يمكن الاستمتاع بالأطباق التقليدية الأصيلة، والمأكولات الآسيوية، والمأكولات البحرية، واختبار تجارب العشاء المميزة، وتمتزج أجواء دبي الرائعة مع تشكيلة واسعة من المأكولات العالمية لتناسب الجميع خلال أسبوع الصيف للمطاعم، الذي يشمل الكثير من الوجهات لمحبي الأطباق العالمية.