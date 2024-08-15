الامارات | بلدية دبي.. شاهد وشريك في حكاية دبي المدهشة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعد بلدية دبي من أكبر المؤسّسات الحكوميّة في دولة الإمارات، وهي المؤسّسة الرائدة والمُحرّكة لنمو إمارة دبي وتطوّرها، سواء لناحية الخدمات المبتكرة التي تقدّمها أو لناحية الأنشطة والأعمال والمشاريع الكبرى التي تنفذها.

اختير مبنى بلدية دبي من بين المواقع التي اعتمدها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ضمن مشروع حماية المواقع والأبنية التراثية الحديثة في دبي، التي تشكل جزءاً مهماً من ذاكرتها وتاريخها الحديث، بهدف المحافظة على هوية الإمارة، وموروثها الحضاري والعمراني.

أثبتت بلدية دبي عبر السنوات تميزها في إدارة المهام والمسؤوليات الموكلة إليها، وأسهمت في جعل دبي ضمن مصافّ المدن العالميّة الأكثر تقدّماً واستدامة.

تأسّست نواة بلدية دبي في عام 1954 بكادر فني لم يتجاوز سبعة موظفين، قبل أن يصدر أول مرسوم بإنشائها رسمياً في 28 فبراير من عام 1957، حيث عُيّن بموجبه أعيان الإمارة وتجّارها أعضاء في المجلس البلدي.

تألف المجلس حينها من ثلاثة وعشرين عضواً بصلاحيّات محدودة تخطّت مهام الحفاظ على جماليّة ونظافة مدينة دبي، لتشمل تقديم المقترحات البنّاءة للحكومة ورعاية الشؤون الصحية والعمرانية للمدينة، كما تم تنظيم البناء وتنسيق وتجميل مدينة دبي.

في عام 1961 أصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، أمراً محلياً بتأسيس مجلس بلدية دبي، وقد شهد الأمر المحلي المذكور مراحل تطويرية عديدة، فقد أصدر المغفور له مرسوم تشكيل المجلس البلدي في عام 1980، الذي نصّ على أن يتألف المجلس من 32 عضواً، وأن يتولى المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رئاسة بلدية دبي، وكان مسمى سكرتير البلدية هو المعتمد حتى الثاني من ديسمبر 1961 حين أمر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، باستبدال اسم سكرتير بلدية دبي بمدير بلدية دبي.

وفي عام 1979 وخلال زيارتها الرسمية لدولة الإمارات شهدت ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية افتتاح مبنى البلدية، وكان في استقبال موكب الملكة أمام المبنى الجديد لبلدية دبي، المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وكان رحمه الله يشغل منصبي وزير المالية والصناعة، ورئيس البلدية، وقام المغفور له بتقديم مفتاح مدينة دبي للملكة، ثم قامت بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمبنى، معلنةً افتتاحه.

يُذكر أن المبنى الأول لبلدية دبي أنشئ في عام 1957 حتى عام 1964 حتى انتقل المقر إلى المبنى الموجود في شارع آل مكتوم، وتم ترميمه عام 1999 ليكون متحفاً خاصاً بتاريخ البلدية، وافتتح رسمياً عام 2006.

يشتمل المتحف على أربع قاعات رئيسة، هي: قاعة المجلس البلدي، قاعة مشاريع البلدية، قاعة الهيكل التنظيمي، مكتب الإدارة، حيث تستعرض هذه القاعات معروضات ووثائق تحكي تاريخ تأسيس البلدية ومديريها.

1979 شهدت إليزابيث الثانية افتتاح مبنى البلدية الجديد، وكان في استقبالها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وكان يشغل منصبي وزير المالية والصناعة ورئيس البلدية.

1954 تأسست نواة بلدية دبي بكادر فني لم يتجاوز سبعة موظفين.

1957 صدر أول مرسوم بإنشائها رسمياً وعُيّن بموجبه أعيان دبي وتجارها أعضاء بالمجلس البلدي.

1961 أصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم أمراً بتأسيس مجلس بلدية دبي.