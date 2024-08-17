مشكلات صحية خطيرة.. ماذا يحدث لجسمك عندما تعاني من نقص الحديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن أن يسبب نقص الحديد من جسمك مشكلات صحية خطيرة، إذ يساعدك هذا المعدن على نقل الأكسجين، وإنتاج الطاقة، وتقوية المناعة.

وبحسب موقع "تايمز ناو"، فإن نقص الحديد يمكن أن يسبب مشكلات صحية خطيرة تتمثل في:

فقر الدم

التعب

ضيق التنفس

الدوار

الصداع المستمر

عدم انتظام ضربات القلب

شحوب الجلد.

أسباب نقص الحديد

يرتكب العديد منا أخطاء عديدة في النظام الغذائي تسبب نقص الحديد، وهي:

عدم تناول كمية كافية من الأطعمة الغنية بالحديد

عدم تناول كمية كافية من الأطعمة الغنية بالحديد، مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والعدس والفاصوليا والسبانخ يسبب نقصه.

عدم تناول وجبة الإفطار

عدم تناول وجبة الإفطار يعني تقليل مستويات المغذيات في جسمك والذي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض تناول الحديد بشكل عام، ما يمهد الطريق لنقصه.

الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم

تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مهم لصحة العظام، ولكن الإفراط ، خاصة مع الوجبات الغنية بالحديد، يمكن أن يعيق امتصاص الحديد.

الإفراط في الشاي أو القهوة

الإفراط في الشاي والقهوة بعد الوجبات، يتعارض مع امتصاص الحديد، لأن هذه المشروبات مليئة بالعفص والبوليفينول، والتي ترتبط بالحديد وتمنع امتصاصه في الأمعاء.

عدم الاهتمام بصحة أمعائك

تلعب الأمعاء دورا مهما في امتصاص العناصر الغذائية مثل الحديد، وبالتالي، إذا كانت في حالة غير جيدة، فقد تعاني من مشكلات مثل مرض الاضطرابات الهضمية أو مرض كرون أو حتى الالتهاب المزمن الذي يعيق امتصاص العناصر الغذائية بشكل فعال.