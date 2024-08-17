على الريق.. 4 أطعمة تحارب الكوليسترول و3 ترفعه في الحال

محمد اسماعيل - القاهرة - تساعد بعض الأطعمة عند تناولها على الريق في خفض مستوى الكوليسترول، مما يمكن أن يكون بداية جيدة ليوم صحي.

تقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن ارتفاع الكوليسترول يعد من الأمور الخطيرة التي قد تسبب مشكلات في القلب، لذا من الضروري اتباع نظام غذائي صحي للحفاظ على صحتك.

وأضافت "عبدالوهاب" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الشوفان، بفضل غناه بالألياف القابلة للذوبان، يساعد في خفض الكوليسترول الضار، كما أن بذور الكتان والقرع غنية بالأحماض الدهنية والألياف، ما يسهم أيضًا في تقليل الكوليسترول الضار.

وأشارت إلى أن التفاح والبرتقال والتوت هي أطعمة غنية بالألياف، التي تدعم عملية الهضم وتحسن من مستوى الكوليسترول الضار، بالإضافة إلى ذلك، يعد اللوز والمكسرات والبندق مصادر غنية بالدهون الصحية، التي تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

ونوهت إلى أن هناك ثلاث أطعمة ضارة يجب تجنبها إذا كنت تعاني من مشكلة الكوليسترول:

الأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة.

الأطعمة الدهنية مثل اللحوم الحمراء والجبن الدسم.

الأطعمة المقلية.



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