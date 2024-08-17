لا تدع غذائك يدمر قلبك.. 5 أطعمة شائعة تسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

تُعد أمراض القلب من بين أكثر مسببات الوفاة شيوعًا على مستوى العالم، وعلى الرغم من أنها قد ترتبط أحيانًا بعوامل وراثية، فإن التقليل من خطرها ممكن من خلال الحفاظ على نمط حياة صحي، وتجنب الأطعمة والمشروبات الضارة، كما يوضح الدكتور معتز القيعي، أخصائي الغذية العلاجية.

الأطعمة والمشروبات الضارة بالقلب

وكشف "القيعي" في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنّ الأطعمة التي تشكل ضررًا على صحة القلب، هي:

الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة

تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم والسكر، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

الأطعمة المقلية

تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير الصحية، التي ترفع مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

اللحوم الحمراء المصنعة

مثل النقانق واللحوم الباردة، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

الأطعمة الغنية بالسكر المضاف

مثل المشروبات الغازية والحلويات، تساهم في زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم.

الأطعمة الغنية بالملح

تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين.

وأوضح أخصائي الغذية العلاجية، أنّ الأطعمة البديلة التي تحافظ على صحة القلب في حالة تناولها بصفة مستمرة، هي:

الفاكهة والخضروات

الفاكهة والخضراوات التي تكون غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، تساعد على خفض الكوليسترول وضغط الدم.

الحبوب الكاملة

مثل القمح الكامل والأرز البني والشعير، تحتوي على الألياف التي تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب.

البروتينات الخالية من الدهون

مثل الأسماك والدواجن والبقوليات، تساعد على بناء العضلات والحفاظ على صحة القلب.

الألبان قليلة الدسم

الألبان قليلة الدسم مصدر جيد للكالسيوم وفيتامين د، اللذين يساعدان على الحفاظ على صحة العظام والقلب.

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