الامارات | جدران دبي تروي الحكاية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ملامح من تاريخ دبي تزهو في قلب المدينة، لتروي للزوار فصولاً من حكاية الأمس، حيث الأجداد الذين ارتبطوا بالبحر والصيد والغوص على اللؤلؤ، في جدارية تزين شارع الثاني من ديسمبر الذي يتضمن العديد من الأعمال الفنية المميزة، وتتكامل جميع ألوانها ضمن مشروع يهدف إلى تحويل المدينة إلى متحف مفتوح، ليكون الإبداع حاضراً في كل بقعة في الشوارع الرئيسة والميادين والوجهات الشهيرة، ولتتحول الجداريات العملاقة والرسومات إلى كتاب ملون مفتوح يسرد قصصاً تراثية، ويخلد بشكل جمالي صفحات الماضي في الهواء الطلق أمام عيون ضيوف «أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم».