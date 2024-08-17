لماذا يتغير طباع معظم الرجل بعد الزواج؟.. أسرار مخفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

تتغير ديناميكيات العلاقات بشكل كبير بعد الزواج، وغالبًا ما يلاحظ الأزواج تغييرات في سلوك شريك حياتهم، أحد هذه التغيرات الشائعة هو تغير سلوك الرجل بعد الزواج.

وتعليقًا على ذلك، قال إبراهيم مجدي، استشاري النفسي إنه قد يكون هذا التغيير مفاجئًا ومربكًا للزوجة، مما يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا التغيير.

أسباب تغير سلوك الرجل بعد الزواج

وأوضح "مجدي" في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنّ أسباب تغير سلوك الرجل مع زوجته بعد الزواج يرجع إلى العديد من الأسباب، وهي:

انتهاء مرحلة المغازلة والإثارة

قبل الزواج، يركز الرجل على إقناع شريكته، مما يدفعه إلى بذل مجهود أكبر لإسعادها، بعد الزواج، قد يشعر بالراحة والأمان، فيقلل من هذا الجهد.

الضغوط والمسؤوليات

بعد الزواج، يزداد على الرجل عدد المسؤوليات، سواء كانت مالية أو منزلية أو اجتماعية، هذه الضغوط قد تؤثر على مزاجه وسلوكه.

توقعات مختلفة

قد يكون لدى الزوجين توقعات مختلفة حول الحياة الزوجية، مما يؤدي إلى صراعات وخلافات تؤثر على سلوك كلا الطرفين.

التغيرات الهرمونية

قد تؤثر التغيرات الهرمونية التي تحدث مع تقدم العمر على مزاج الرجل وسلوكه.

الخوف من الارتباط

قد يخاف بعض الرجال من الالتزام والعلاقة طويلة الأمد، مما يدفعهم إلى سلوكيات دفاعية أو سلبية.

كيف يمكن التعامل مع هذه التغيرات؟

وبيّن الاستشاري النفسي، أنّه يمكن التعامل مع المتغيرات التي تحدث في سلوك الرجل بعد الزواج من خلال اتباع الإرشادات التالية:

الحوار المفتوح والصريح

يجب على الزوجين التحدث بصراحة وشفافية حول مشاعرهما وتوقعاتهما.

الفهم والتسامح

يجب على الزوجة أن تحاول فهم الأسباب الكامنة وراء تغير سلوك زوجها وأن تكون متسامحة.

قضاء وقت ممتع معًا

يجب على الزوجين تخصيص وقت لقضاء أوقات ممتعة معًا بعيدًا عن ضغوط الحياة اليومية.

طلب المساعدة

إذا كانت المشكلة كبيرة ولا يمكن حلها من خلال الحوار، يمكن للزوجين طلب المساعدة من مستشار.

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