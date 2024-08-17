بعد إصابة الفنان أحمد صيام بسرطان الرئة.. 15 علامة تنذر إصابتك

محمد اسماعيل - القاهرة - في مفاجأة صادمة لجمهوره، كشف الفنان أحمد صيام عن معاناته مع الإدمان على التدخين لسنوات طويلة، وكيف أدى ذلك إلى إصابته بسرطان الرئة.

وفي الساعات القليلة الماضية، تصدر اسمه "التريند" ومحركات البحث "جوجل"، بعد حديثه عن مرضه الذي اكتشفه بالصدفة.

وقد كشف "صيام" خلال استضافته ببرنامج "الستات" المُذاع على قناة "النهار" تفاصيل مرضه: "أنا كنت مدخن شره جدا، أحيانا كنت بشرت 6 علب سجاير، ومستحيل تشوفيني من غير سيجارة، أول ما أصحى لغاية ما أفطر بشرب 6 أو 7 سجاير، جيت في لحظة صحيت من النوم بحس الدنيا مهزوزة وقتها قولت إيه اللي أنا فيه ده الوقت ده خوفت وقررت ماشربش سجاير، دخلت المكتب ورميت السجاير اللي عندي، وقولت مش هشرب تاني".

وتابع: "بعد يومين، التعب زاد روحت للدكتور أكشف وبعد ما عمل التحاليل والأشعة فجأة لقيته بيقولي عندك سرطان في الرئة".

وأضاف: "في عام 2007، خضعت لجراحة، وبعدها لعدة جرعات من العلاج الكيماوي، مع إجراء فحوصات دورية كل 6 شهور".

وفي هذا الصدد، نذكر أعراض وأسباب سرطان الرئة، وفقا لموقعي "mayoclinic" و"clevelandclinic".

كيف يحدث سرطان الرئة؟

سرطان الرئة هو مرض خبيث ينشأ في الرئتين، وهو العضو المسؤول عن عملية التنفس، في جسم الإنسان تنقسم الخلايا بشكل مستمر لتجديد الأنسجة وتأدية الوظائف الحيوية، ولكن، في بعض الحالات، تحدث تغييرات جينية (طفرات) في هذه الخلايا، ما يجعلها تفقد قدرتها على التحكم في انقسامها، ونتيجة لذلك، تبدأ هذه الخلايا بالنمو بشكل غير طبيعي ومفرط بشكل أسرع من الخلايا السليمة، ما يؤدي إلى تكوين أورام سرطاني

أعراض سرطان الرئة

لا يعاني العديد من الأشخاص من أي أعراض حتى يتطور المرض، لكن هناك بعض العلامات التي تظهر مع تطور المرض، وتشمل:

السعال الذي لا يختفي أو يزداد سوءا مع مرور الوقت.

صعوبة في التنفس.

ألم أو انزعاج في الصدر.

السعال المصحوب بالدم.

بحة في الصوت.

فقدان الشهية.

إرهاق غير المبرر.

ألم الكتف.

وتشمل الأعراض التحذيرية الأخرى التي تظهر عند انتشار سرطان الرئة في أجزاء أخرى من الجسم :

ألم العظام.

الصداع.

فقدان الوزن غير المبرر.

فقدان الشهية.

تورم في الوجه أو الرقبة.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة

المدخنين.

الذين يتعرضون للمواد الكيميائية الضارة.

الأشخاص الذين خضعوا للعلاج الإشعاعي للصدر، مثل المصابين بسرطان الثدي أو الليمفوما.

وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الرئة يزيد من خطر الإصابة به.



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