الامارات | «حلم الطيران» هدف مادونا في عيد ميلادها الـ 66    

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت نجمة الغناء مادونا، خلال احتفالات عيد ميلادها الـ66 في مدينة بومبي الإيطالية، أنها ستموّل مشروعاً فنياً يستهدف الشباب.

وخلال جولة في الحديقة الأثرية في بومبي الجمعة مع مدير أعمالها غابرييل زوتريغل، التقت نجمة البوب الأميركية مع مجموعة من المراهقين المشاركين في أغنية «حلم الطيران».

وكجزء من المشروع الذي دخل عامه الرابع حالياً، سيؤدي مئات الفنانين الشبان مسرحيات كوميدية من تأليف أريستوفانيس بعد إعادة كتابتها، لينطلقوا في مسرح بومبي الكبير، ثم يقوموا بجولة في مسارح إيطالية أخرى.

وقالت إنها ستموّل «حلم الطيران» لمدة عام بنحو 275 ألف دولار (250 ألف يورو).

وقال زوتريغل: «هذا المشروع الذي تدعمه مادونا بسخاء يُعد مشروعاً استراتيجياً بالنسبة لبومبي، لأنه موجه إلى الأشخاص الذين يعيشون في هذه المنطقة الرائعة والمعقدة، لاسيما الشباب».

وأشار إلى أن العديد من الأطفال المستهدفين يعيشون في بلدات جنوبية فقيرة، حيث معدلات التسرب من المدارس والبطالة أعلى.

وأعلن أن العرض المموّل من مؤسسة مادونا سيكون على خشبة المسرح، في مسرح بومبي الكبير في مايو 2025.