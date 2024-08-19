صديقة الكبد.. فاكهة تقي من أمراض القلب والموت المفاجئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

السفرجل، فاكهة لذيذة ذات لون ذهبي، تحتوي على كنوز من العناصر الغذائية والفوائد الصحية، غير أنها تتميز بمذاقها الحلو والحامض في آن واحد، وقوامها الناعم الذي يجعلها من الفواكه المفضلة لدى الكثيرين.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، إنّ فاكهة السفرجل تحمل العديد من الفوائد الصحية، وتدعم صحة الكبد وتمنع تصلب الشرايين، الذي يؤدي في الكثير من الأحيان إلى الموت المفاجئ.

وأضاف "القيعي" في تصريحات لـ"الخليج 365" أنّ فاكهة السفرجل تحتوي على مركبات تساهم في تجديد خلايا الكبد وتحسين وظائفه، مما يساعد في التخلص من السموم وتعزيز صحة الكبد بشكل عام.

الوقاية من تصلب الشرايين

السفرجل غني بالألياف ومضادات الأكسدة التي تقلل من تراكم الدهون الضارة في الدم، مما يساعد في تحسين صحة الأوعية الدموية، وهذه الخصائص تقلل من خطر تصلب الشرايين وتعزز صحة القلب، بحسب أخصائي التغذية العلاجية.

وبيّن "القيعي" أنّ السفرجل يمكن اعتباره إضافة صحية للنظام الغذائي؛ لدعم وظائف الكبد والحفاظ على صحة الأوعية الدموية.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

فاكهة السفرجل تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم، وتخفيف حالات الإمساك والإسهال، وتهدئة التهاب الأمعاء، وفقًا لأخصائي التغذية العلاجية.

وأوضح "القيعي" أن فاكهة السفرجل تعتبر من الكنوز الصحية التي تحتوي على فوائد مذهلة منها:

تقوية جهاز المناعة

السفرجل غني بفيتامين C، الضروري لدعم جهاز المناعة، مما يساعد الجسم في مكافحة العدوى والأمراض.

المساعدة في فقدان الوزن

السفرجل منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يجعله خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يسعون لفقدان الوزن، حيث يمنح الشعور بالشبع لفترات أطول.

تنظيم مستويات السكر في الدم

يحتوي السفرجل على ألياف تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيدًا لمرضى السكري.

تحسين صحة العيون

السفرجل غني بفيتامين A الذي يلعب دورًا هامًا في الحفاظ على صحة العيون، والوقاية من مشاكل البصر.

ويعتبر السفرجل من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، والمفيدة لصحة الجسم بشكل عام.

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