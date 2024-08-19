الامارات | سرقة صندوق تبرعات من المسجد تثير غضب العُمانيين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان شخصًا قام بسرقة صندوق تبرعات من أحد المساجد في ولاية بركاء.

وقالت السلطات العمانية امس الاحد انه يجري استكمال الإجراءات القانونية بحق المتهم.

واثارت الحادثة جدلا كبيرا بين العمانين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناولوا خبر السرقة الغريب، وسط سيل من العبارات التي تنتقد السارق، وتطالب بتشديد العقوبة عليه.

وقال مدون عماني في تدوينة عبر موقع "إكس" عن السرقة الصادمة: "مهما كانت أسباب الحاجة والظروف التي دعته إلى ذلك، لا تصل إلى سرقة أموال المسجد".

ووصف مغرد آخر غاضب من سرقة المسجد ما جرى بأنه "فضيحة"، في حين قال آخر إنها "قلة أدب".