اكتشاف فوائد حلوة.. تأثير العسل على الصحة النفسية:

محمد اسماعيل - القاهرة - ارتبط العسل بالصحة والجمال، ولكن هل تعلم أن لهذا المنتج الطبيعي تأثيرًا إيجابيًا على صحتنا النفسية أيضًا؟

في التقرير التالي نوضح فوائد العسل المحتملة للصحة النفسية، وفق "riamo.ru":

مضاد للاكتئاب والقلق

العسل قد يكون له خصائص مضادة للاكتئاب والقلق، وذلك بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامينات B التي تلعب دورًا حيويًا في تنظيم المزاج وتحسين وظائف الدماغ.

تحسين الذاكرة والتركيز

يحتوي العسل على جلوكوز وفركتوز، وهما سكران بسيطان يتم امتصاصهما بسرعة في الدم، مما يوفر طاقة سريعة للدماغ ويعزز وظائف الذاكرة والتركيز.

مضاد للأرق

يعتبر العسل مهدئًا طبيعيًا، حيث يساعد على تنظيم مستويات السيروتونين، وهو ناقل عصبي مرتبط بالنوم. شرب كوب من الماء الدافئ بالعسل قبل النوم قد يساعد على تحسين نوعية النوم.

قالت الدكتورة ماريانا جوتوفا، خبيرة التغذية الروسية، : "لقد عرفت فوائد العسل للجسم منذ القدم، بما فيها إمكانية استخدامه في علاج الأمراض النفسية. أولا- المكونات الغذائية الموجودة في العسل بما فيها البوليفينول تؤثر إيجابيا في الصحة النفسية، ووفقا لإحدى الدراسات، للعسل تأثير علاجي في حالات الاكتئاب والمشكلات النفسية الأخرى.

وثانيا، تعرف خصائص العسل الوقائية والمهدئة للأعصاب، حيث تلعب مادة البوليفينول دورا مهما في الحماية من الاضطرابات العصبية المختلفة بما فيها الاكتئاب ومرض ألزهايمر وباركنسون".

وتبعا لها، قد يكون هذا مرتبطا بخصائص العسل المضادة للإجهاد، وقدرته على رفع مستوى هرمون السيروتونين في الدماغ.