لن تتوقع.. فوائد البطاطس المهروسة على صحة القلب والسكر

محمد اسماعيل - القاهرة - البطاطس المهروسة من الأطباق الجانبية المحببة لدى الكثيرين، ولكن هل تعلم أنها تحمل فوائد غذائية عديدة؟ بالرغم من أن الإضافات التي تضاف إليها مثل الزبدة والقشدة قد تزيد من محتواها من السعرات الحرارية والدهون، إلا أن البطاطس نفسها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم.

وتقول الدكتورة نوريا ديانوفا المدير التنفيذي للمركز الوطني لبحوث "التغذية الصحية"، أن البطاطس من الخضروات النشوية التي تحتوي على نسبة متوسطة من البروتين-2 جرام لكل 100 جرام وكربوهيدرات 16-17 جرام.

كما أنها تحتوي على نسبة جيدة من المغنيسيوم والحديد وفيتامين B1 والنياسين (حمض النيكوتينيك) الذي يؤثر في الجهاز العصبي

وأشارت إلى أن "البطاطس غنية بالبوتاسيوم المفيد لعضلة القلب، ولكنه ضار في حالة وجود مشكلات في الكلى، أما بالنسبة لفيتامين В1 فإن الكثيرين يعانون من نقصه. هذا الفيتامين موجود في منتجات الحبوب الكاملة التي يتناولها البشر بكميات قليلة لأن جميع الأطعمة مكررة".

وتبعا لها، يمكن اعتبار البطاطس بمثابة الخبر، حتى إنها في بعض الحالات أفضل من الخبز لأن 100 جرام من الخبز تحتوي على 40-60 جراما من الكربوهيدرات، فيما تحتوي 100 غرام من البطاطس على 16-17 غراما فقط.

كما أن البطاطس مفيدة لمرضى السكري ولعمل الدماغ، بالإضافة إلى أنها أفضل من الأرز الأبيض، لأنها تحتوي على المغنيسيوم والألياف الغذائية المفيدة لصحة الجهاز الهضمي.