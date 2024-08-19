لماذا ينجذب الذباب إلى أشخاص أكثر من غيرهم؟.. اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

هل سبق لك أن تساءلت لماذا يبدو أن الذباب يفضل وجهك؟، هذا ليس مجرد شعور بل له أسباب علمية.

في هذا الصدد، نكشف لك عن الأسباب وراء هذا الانجذاب الغريب، وكيف يمكنك حماية نفسك من هذه الحشرة المزعجة، وفقا لموقعي "wikihow" و"pestcontrol".

أسباب انجذاب الذباب إلى وجهك

الروائح

الذباب ينجذب إلى الروائح، هناك روائح طبيعية تفرزها البشرة تجذب الذباب أكثر من غيرك، مثل روائح العرق أو الزيوت الطبيعية.

النظام الغذائي

الأطعمة التي تتناولها تؤثر على رائحة جسمك، ما يجعلك أكثر جاذبية للذباب.

غاز ثاني أكسيد الكربون

ثاني أكسيد الكربون الذي تطلقه أثناء التنفس بمثابة إشارة للذباب، حيث يعتقد أنه وجد مصدرا للطعام.

حركات الوجه

حركاتك اللاإرادية مثل رفرفة الرموش أو التعبير عن الوجه تجذب انتباه الذباب وتشجعه على الهبوط عليك.

كيف تتخلص من الذباب المزعج؟

الزيوت الطبيعية

استخدم زيوتا طبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند على بشرتك لتكوين حاجز وقائي.

التوابل

قم برش بعض التوابل مثل الفلفل الحار أو القرفة في أرجاء الغرفة لطرد الذباب.

الفخاخ الطبيعية

اخلط الخل مع الصابون ووضع الخليط في طبق، رائحة الخل تجذب الذباب، والصابون يجعله يغرق.

اقرأ أيضا:

العدو الأول لجسمك.. مشروب يدمر البنكرياس ويرفع السكر في الدم معا

صديقة الكبد.. فاكهة تقي من أمراض القلب والموت المفاجئ

هل نشرب النار؟.. يوسف منصور يثير الجدل حول المياه الغازية - وطبيب يرد

بعد وفاة شاب بانفجار بالمخ.. هل يؤدي ضغط العمل إلى الموت المفاجئ؟

هذا ما يحدث لكبدك وقلبك عند تناول الموز الأسود.. مفاجأة