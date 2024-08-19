35 صورة لأغلى شاليهات وفنادق في شرم الشيخ.. الليلة تخطت الـ100 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - يبحث العديد من المصريين، عن أفضل أماكن الإقامة في شرم الشيخ، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

"الخليج 365" يقدم أغلى أماكن الإقامة في شرم الشيخ، وفقا لموقع "بوكينج".

Tawil 2

يقع Tawil 2 على بعد 22 كم من سوهو سكوير شرم الشيخ وعلى بعد 27 كم من محمية رأس محمد الوطنية وعلى بعد 11 كم من مركز تونينو لامبورجيني الدولي للمؤتمرات شرم الشيخ.

ويتميز بمكان إقامة يقع في شرم الشيخ. يقع مكان الإقامة على بعد 13 كم من مضمار سباق جيبلي وعلى بعد 6.7 كم من رأس أم سيد وعلى بعد 6.8 كم من منارة الفنار.

وتتوفر خدمة الواي فاي المجانية في جميع أنحاء مكان الإقامة، ويقع شاطئ خليج شرم المايا على بعد 2.4 كم.

سعر الليلة 83619 + 12543 ضرائب ورسم بإجمالي 96162 جنيها.

دايف إن ريزورت

يقع دايف إنفراس في شرم الشيخ، على بعد 1.2 كم من شاطئ ريف، ويوفر أماكن إقامة مع حديقة ومواقف مجانية للسيارات ومطعم وبار. ويوفر هذا الفندق ذو الـ 4 نجوم خدمة الواي فاي المجانية وخدمة الغرف. يقع مكان الإقامة المخصص لغير المدخنين على بعد 2.9 كم من شاطئ رأس أم السيد.

تحتوي جميع الغرف في الفندق على تكييف ومكتب وتراس مطل على المسبح وحمام خاص وتلفزيون بشاشة مسطحة وبياضات أسرّة ومناشف. توفر الوحدات للضيوف خزانة ملابس وغلاية.

تتوفر المعلومات على مدار الساعة في مكتب الاستقبال، حيث يتحدث الموظفون العربية والألمانية والإنجليزية والإسبانية.

وتقع سوهو سكوير شرم الشيخ على بعد 21 كم من دايف إنفلاند، في حين تقع محمية رأس محمد الوطنية على بعد 34 كم. ويعتبر مطار شرم الشيخ الدولي المطار الأقرب لمكان الإقامة حيث يقع على بعد 22 كم منه.

سعر الليلة 99022 + 14853 ضرائب ورسم بإجمالي 113875 جنيها.

Rixos Sharm El Sheikh - Ultra All Inclusive Adults Only 18 Plus

يقع Rixos Sharm El Sheikh Resort بمواجهة البحر بين أشجار النخيل، كما يوفر خدمة الواي فاي مجاناً في جميع المناطق وشاطئ رملي و7 مسابح و7 مطاعم توفر قوائم مأكولات و9 بارات، فيما يتم تقديم خدمات الخادم الشخصي في الشاطئ الخاص وكابانات المسبح مقابل رسوم إضافية.

تحتوي جميع الغرف في Rixos على شرفة أو تراس مع إطلالة على البحر أو الحديقة أو المسبح، كما تحتوي كل غرفة على تلفزيون بشاشة مسطحة وميني بار وخزانة ملابس وهاتف، وتشمل بعض الغرف منطقة واسعة للجلوس.

يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة تناول المأكولات التركية واليابانية والمأكولات البحرية والبرازيلية الأصيلة في

مطاعم Lalezar وSakura وSalt وLa Churrascaria، كما يقدم مطعم Gusto المأكولات الإيطالية من

قائمة مأكولات، بينما يقدم مطعم Asian وTaj Mahal الأطباق الآسيوية والهندية، فيما يوفر المنتجع خيارات ترفيهية مسائية ومنطقة ترفيهية واسعة وصالة club X في الهواء الطلق.

يضم السبا في Rixos مجموعة من خيارات الاسترخاء بما في ذلك علاجات الوجه وجلسات المساج لكامل الجسم، كما يتوفر أيضاً جيم عصري مجهز بأحدث معدات اللياقة البدنية، ويشمل مكان الإقامة أيضاً 3 منزلقات مائية.

يقدم النادي الرياضي الحصري مجموعة من برامج التمرين مثل تمارين اللياقة البدنية المكثفة وتمارين الدراجات الثابتة والبيلاتس والقفز المائي والدراجة الرباعية واليوغا الهوائية، كما تشمل الأنشطة الأخرى التنس وكرة الطائرة الشاطئية والغطس.

يبعد Rixos Sharm El Sheikh مسافة 22 كم من خليج نعمة والممشى الخاص به، كما يقع مطار شرم الشيخ الدولي على بعد 8 كم بالسيارة، وتتوفر خدمة نقل بالحافلة مجاناً إلى ممشى خليج نعمة.

يتوفر لجميع ضيوف Rixos Sharm El Sheikh إمكانية الدخول مجاناً إلى منتزه ريكسوس أكوافنتشر المائي

الذي يقع في Rixos Premium Seagate.

سعر الليلة 60053 + 17389 ضرائب ورسم بإجمالي 77442 جنيها.

Club Prive By Rixos Sharm El Sheikh

يطل Club Prive By Rixos Sharm Elشيخ على شاطئ البحر، ويوفر أماكن إقامة ذات 5 نجوم في شرم الشيخ، ويضم مسبحًا في الهواء الطلق ومركزًا للياقة البدنية وحديقة. يقع هذا المنتجع في موقع جذاب في منطقة خليج نبق، ويضم تراسًا، فضلاً عن ساونا وحوض استحمام ساخن. يوفر مكان الإقامة نادي للأطفال وخدمة الغرف وتنظيم الرحلات للضيوف.

تحتوي الغرف في المنتجع على تكييف ومنطقة جلوس وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية وصندوق ودائع آمن وحمام خاص مع بيديت ولوازم استحمام مجانية ومجفف شعر. توفر جميع الوحدات للضيوف مكتب وغلاية.

يتوفر بوفيه إفطار كونتيننتال أو فطور إنكليزي متكامل/أيرلندي كل صباح في مكان الإقامة. ستجد في Club Prive By Rixos Sharm Elشيخ مطعم يقدم المأكولات الإيطالية والمتوسطية والمكسيكية. كما يمكن طلب الخيارات النباتية والحلال والكوشير.

يمكن للضيوف في مكان الإقامة الاستمتاع بالأنشطة في شرم الشيخ وما حولها، مثل الغولف.

يتحدث الموظفون اللغة العربية والإنجليزية والروسية والتركية، وهم على استعداد دائمًا للمساعدة في مكتب الاستقبال.

يقع شاطئ أدرينالين على بعد 1.9 كم من كلوب برايف باي ريكسوس شرم الشيخ، في حين يقع شاطئ ريحانة الملكي على بعد 2.2 كم من مكان الإقامة. ويعتبر مطار شرم الشيخ الدولي المطار الأقرب للمنتجع حيث يقع على بعد 2 كم منه.

سعر الليلة 146970 + 42558 ضرائب ورسم بإجمالي 189528 جنيها.

Deluxe yacht samara

يوفر Deluxe yacht samara منطقة شاطئ خاص وحديقة وخدمة الواي فاي المجانية، وهو عبارة عن قارب تم تجديده مؤخرًا، ويقع على بعد 1.2 كم من شاطئ خليج شرم المايا وعلى بعد 21 كم من سوهو سكوير شرم الشيخ.

يوفر مكان الإقامة هذا الواقع على شاطئ البحر إمكانية الوصول إلى شرفة، ويوفر مكان الإقامة مكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة ومطبخ مشترك وخدمة تحويل العملات للضيوف.

يحتوي القارب على 6 غرف نوم وحمامين وبياضات أسرّة ومناشف وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية ومنطقة لتناول الطعام ومطبخ مجهز بالكامل وتراس مع إطلالات على البحر. تحتوي هذه الوحدة على تكييف وغرفة لارتداء الملابس ومدفأة. يضم مكان الإقامة منطقة لتناول الطعام في الهواء الطلق.

يمكن للضيوف في القارب الاستمتاع بوجبة إفطار انتقائية، كما تتوفر وجبة الإفطار في الغرفة. يمكن للضيوف الاسترخاء في البار أو الصالة الموجودة في الموقع.

تتوفر جولات لمشاهدة معالم المدينة في متناول اليد.

يقع منتزه رأس محمد الوطني على بعد 27 كم من Deluxe yacht samara، في حين يقع مركز تونينو لامبورغيني الدولي للمؤتمرات شرم الشيخ على بعد 9.4 كم من مكان الإقامة. ويعتبر مطار شرم الشيخ الدولي المطار الأقرب لمكان الإقامة حيث يقع على بعد 18 كم منه ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل تكلفة إضافية.

سعر الليلة 117360 + 17604 ضرائب ورسم بإجمالي 134964 جنيها.

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