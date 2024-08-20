5 نصائح لتكوين صداقات جديدة.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - العثور على أصدقاء حقيقيين هو أمر ثمين يُسهم بشكل كبير في سعادة الأشخاص.

في هذا الصدد، هناك بعض الطرق الفعالة للعثور على أصدقاء جدد وتعزيز العلاقات الاجتماعية، وفقا لموقع "فوربس".

كيف يمكننا بناء صداقات متنوعة؟

الانضمام إلى مجموعات جديدة

يساعد الانضمام إلى مجموعات تهتم بأنشطة أو هوايات جديدة، حتى لو كانت تختلف عن اهتماماتك المعتادة ، في تعزيز فرصة التعرف على أشخاص من خلفيات متنوعة وتطوير مهارات جديدة.

استثمار العلاقات المهنية

مكان العمل هو بيئة خصبة لتكوين صداقات متنوعة، لذا من الضروي التواصل مع زملاء العمل من مختلف الأقسام، ودعوتهم لتناول القهوة أو المشاركة في أنشطة خارج العمل.

الفضول والانفتاح

كن فضوليًا بشأن الآخرين، واسأل عن اهتماماتهم وتجاربهم، هذا يجعلك تبدو ودودًا ومفتوحًا للتواصل، ما يشجع الآخرين على مشاركتك في حياتهم.

الاستثمار في الوقت والجهد

بناء الصداقات الحقيقية يتطلب وقتا وجهدا، لذا يجب تخصيص وقتا منتظما للتواصل مع الأصدقاء، سواء بشكل شخصي أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الترحيب بالجديد

سواء كانوا زملاء عمل جدد أو أصدقاء أصدقاء، فإن الترحيب بالوجوه الجديدة يساعدك على بناء شبكة علاقات واسعة.

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