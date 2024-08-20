بعد حريق 12 محلا في الحسين.. كيف تتصرف عند حدوث ماس كهربائي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الضبع:

في حادثة مروعة شهدها شارع الحسين في حي الجمالية بالقاهرة، نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مول تجاري، حيث التهمت النيران 12 محلاً لبيع الهدايا والملابس وبازار لبيع التماثيل الفرعونية، بسبب ماس كهربائي في لوحة توزيع الكهرباء.

ومع تكرار حوادث الحرائق الناتجة عن الماس الكهربائي، يصبح من الضروري أن يكون الأفراد على دراية بالإجراءات، التي يمكن اتخاذها لتجنب مثل هذه الكوارث.

في هذا السياق، يستعرض "مصرواي" بعض النصائح المهمة لضمان سلامتك وسلامة منزلك عن حدوث ماس كهربائي، وفقًا لموقع "National Fire Protection Association" المتخصص في الوقاية من الحرائق:

افصل الجهاز غير السليم

افصل الجهاز الكهربائي غير السليم فورًا من مصدر الكهرباء، إذا كان الوضع يستدعي ذلك، قم بإيقاف التيار الكهربائي الرئيسي عبر لوحة المفاتيح الأوتوماتيكية، والتي عادة ما تكون موجودة بجوار باب الشقة.

استخدام بطانية إطفاء

إذا كانت النار صغيرة وقابلة للتحكم، استخدم بطانية ثقيلة لتغطية اللهب ومنع وصول الأكسجين، مما يساعد في إخماد الحريق. تأكد من أن البطانية غير قابلة للاشتعال.

تجنب الماء

لا تستخدم الماء لإطفاء حريق ناتج عن ماس كهربائي، فالماء موصل طبيعي للكهرباء، ويمكن أن يتسبب في صعقك بالكهرباء أو توسيع دائرة الحريق.

الاستجابة السريعة في حال حريق كبير

إذا كان الحريق كبيرًا ولا يمكنك السيطرة عليه، اخرج فورًا من المكان واتصل برجال الإطفاء، أغلق باب الشقة أثناء مغادرتك لتقليل انتشار الدخان والنيران.

عدم التلامس بأيد مبللة

احرص على عدم لمس الأجهزة الكهربائية التالفة بأيد مبللة، وتجنب الوقوف على أرض مبللة أثناء فصل الأجهزة أو إدخال أجسام معدنية في المخرج الكهربائي.

التعامل مع الحريق بحذر

لا تحاول دخول منزلك حتى يتم احتواء الحريق من قبل رجال الإطفاء، وكن حذرًا لأن الماء يمكن أن يساهم في توسيع الحريق بدلاً من السيطرة عليه.

اقرأ ايضًا:

حمِ نفسك من جدري القرود.. قائمة أطعمة ومشروبات تقوي المناعة

عدوك خفي.. 6 أطعمة تدمر جسمك دون أن تدري

فيروس جدري القرود.. طرق العدوى- وهكذا تقي نفسك من الإصابة

بشرى وحظوظ مضاعفة لـ 3 أبراج بعد طول انتظار

4 أبراج فلكية "عداوتها" مؤذية.. احذر الاقتراب منهم