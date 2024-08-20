القمر "الخائن" يثير دهشة رواد السوشيال ميديا.. والبحوث الفلكية تكشف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الضبع:

زين القمر "الخائن"، المعروف بـ"الأزرق العملاق"، سماء مصر، فجر اليوم، بمظهر مذهل، حيث ظهر بسطوع لافت وبدت تفاصيله واضحة لدرجة أدهشت رواد منصات التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا صورًا لهذه الظاهرة على صفحاتهم الشخصية، متسائلين عن سبب هذا المشهد الفلكي النادر.

وتعليقّا على هذه الظاهرة، قال الدكتور محمد غريب، أستاذ بحوث الشمس المتفرغ بالمركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن ظهور القمر الأزرق يحدث في المتوسط مرة كل سنتين ونصف تقريبًا.

وأضاف "غريب" في تصريحات لـ"الخليج 365" أن وقت اكتمال القمر هو الأمثل لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة، مشيرًا إلى أن شهر أكتوبر المقبل سيشهد ظهور قمر عملاق آخر، مما يضيف لمسة أخرى من الروعة إلى السماء في الليل.

اختتم بالإشارة إلى أنّ القمر العملاق سيظل قريبًا من الأرض لمدة يومين مقبلين، وسيظهر في سماء مصر بصورة كاملة، مما يتيح رؤية تفاصيله الدقيقة حتى بالعين المجردة.