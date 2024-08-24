الامارات | نصائح لملابس عمل مناسبة صيفاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مستشارة المظهر الألمانية دونيا هيس، إن الملابس المناسبة لإطلالة العمل في الصيف ينبغي أن تكون جيدة التهوية وذات قصة واسعة وفضفاضة، لتمنح المرأة إحساساً بالراحة أثناء العمل، في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت هيس أن الخامات المناسبة لإطلالة العمل في الصيف هي الكتان والفسكوز والحرير والكريب، حيث إنها تمتاز بملمس لطيف على الجلد، مشيرة إلى أنه يمكن للمرأة اختيار ملابس ذات ألوان زاهية، مثل الوردي والبرتقالي والأخضر والأزرق، لتشيع أجواء البهجة والتفاؤل والإقبال على الحياة.

وأشارت مستشارة المظهر الألمانية إلى أن القطع الفوقية الكاشفة للأكتاف (أوف شولدر) أو أحادية الكتف (وان شولدر) أو ذات الظهر المكشوف تعد غير لائقة في أماكن العمل، في حين تعد القطع الفوقية بلا أكمام مناسبة.

وبالنسبة للأحذية، أوصت هيس باختيار حذاء اللوفر (Loafer) الكلاسيكي الأنيق، الذي يمنح المرأة إحساساً بالراحة أثناء المشي بفضل نعله المسطح.

ولمزيد من التهوية، يمكن اختيار حذاء اللوفر ذي إبزيم الكاحل (Slingback Loafer)، والذي يضفي على إطلالة العمل الجادة طابعاً أكثر رقة وأنوثة.