الامارات | أعراض الاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت الرابطة الألمانية للأطباء النفسيين أن الاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين ليس مجرد اعتلال للحالة المزاجية، ولكنه حالة مرضية خطرة يجب علاجها.

وأشار الأطباء الألمان إلى بعض الأعراض التي يمكن من خلالها التعرف إلى حالات الإصابة بالاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين.

وتشتمل الأعراض الجسدية للإصابة بالاكتئاب لدى الأطفال الصغار على فقدان الشهية واضطرابات النون وآلام في البطن، وبعد حالات الصراخ والبكاء، وغالباً ما يصبحون سلبيين وغير مهتمين بدرجة كبيرة.

وبالنسبة للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة تظهر أعراض الاكتئاب من خلال الخمول وتقلب الحالة المزاجية، وسرعة الانفعال والعدوانية، أما في مرحلة المدرسة فعادةً ما تظهر أعراض الاكتئاب من خلال الحزن والشعور بالذنب والخوف من الفشل، وغالباً ما ينسحبون من العلاقات الاجتماعية.

وفي مرحلة البلوغ والمراهقة تظهر أعراض الاكتئاب من خلال اضطرابات النوم وفقدان الشهية ونقص الوزن، إضافة إلى تقلب الحالة المزاجية والخمول وفقدان الاهتمام وانعدام الثقة بالنفس والانسحاب من العلاقات الاجتماعية، وربما تعاطي المخدرات أو إدمان الألعاب.

وأكد الأطباء الألمان أنه يجب أخذ الأمور على محمل الجد عندما يتحدث المراهقون عن مخاوفهم والشعور بالإحباط واليأس، حيث يجب على الآباء استشارة الطبيب النفسي المختص.