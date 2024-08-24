سر احتفاظ محمد صلاح باللياقة البدنية.. اعرف السر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

واصل النجم المصري وهداف فريق ليفربول، محمد صلاح، خطف الأنظار إليه بعدما تألق مع الريدز في افتتاح بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم العام الجديد 2024-2025.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية سر احتفاظ محمد صلاح باللياقة البدنية، في بداية الموسم الجديد مع فريقه ليفربول، بل ومواصلة تألقه بتسجيل هدف وصناعة آخر في أول لقاء أمام إيبسويتش تاون.

وأكدت أن قائد منتخب مصر، خطف الأنظار بسبب احتفاظه بالحالة البدنية الرائعة، وامتلاكه قوة هائلة في بطولة صعبة وقوية مثل الدوري الإنجليزي.

سحر البروكلي

وأشارت ديلي ميل إلى هوس محمد صلاح بأن يصبح في أفضل حالة بدنية كلما تقدم في العمر، موضحة أن السر في تناول "مو" وجبة البروكلي على الإفطار، والأطعمة الصحية بشكل دائم.

تجنب الكحوليات

وكشفت أيضا أن نجم ليفربول لم يسبق له على الإطلاق تناول الكحوليات، وهو سبب من أسباب حالته البدنية الرائعة، إضافة إلى مواظبته على التدريبات البدنية واهتمامه بأدق التفاصيل.

غرفة العلاج بالأكسجين

أضف إلى ذلك أن محمد صلاح يمتلك في منزله غرفة للضغط العالي، وهي مختصة للعلاج بالأكسجين والاستشفاء بشكل سريع من الإصابات، ومساعدة الجسم على نمو الجلد والأوعية الدموية.

وبعبارات بسيطة، فإن العلاج بالتبريد الذي يعتمد عليه صلاح هو استخدام آلات تعمل بالثلج لتقليل التورم عن طريق تضييق الأوعية الدموية، في حين أن غرفة الضغط العالي تحتوي على مستويات ضغط هواء أعلى بثلاث مرات من الظروف الطبيعية لمساعدة الرئتين على نشر المزيد من الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

يتناول صلاح البروكلي مع كل وجبة تقريبا، كما يتضمن قائمة طعامه العديد من الأطعمة "الخارقة" الأخرى، وهو مغرم بشكل خاص بالطبق المصري الشعبي الكشري، وهو مزيج من الأرز المقلي والمعكرونة والبقول والبصل وصلصة الطماطم.

ويُعتقد أنه يغير روتينه خلال شهر رمضان لممارسة التمارين الرياضية في الساعة الثانية صباحاً، والأطعمة الدهنية نادرة الحدوث، ولكنه قد يتناول البيتزا بشكل نادر جدا.

ويستمتع صلاح أيضًا بالتمارين العقلية، فهو يمارس التأمل يوميًا ويمارس اليوجا، وهوايته الرئيسية هي لعب الشطرنج عبر الإنترنت.

من حيث الطريقة الفعلية لقياس لياقته البدنية وما إذا كان جسده يتقدم في السن بالفعل، سجل صلاح سرعة قصوى بلغت 21.56 ميلاً في الساعة في موسم 2020-2021، وفي الموسم الماضي، كانت 21.49 ميلاً في الساعة، المسافة الإجمالية التي قطعها كل 90 دقيقة هي نفسها تمامًا، ليس سيئًا بعد أربع سنوات من اللعب.

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