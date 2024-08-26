إسعافات أولية يجب على مرضى الجلطة الدماغية اتباعها

محمد اسماعيل - القاهرة - الجلطة الدماغية (احتشاء الدماغ) من الأسباب الرئيسية للإعاقة والوفيات بين الأشخاص البالغين في جميع أنحاء العالم.

وكشف الدكتور بافل خوروشيف أخصائي الأعصاب أن الجلطة الدماغية غالبا تحدث فجأة في أي مكان، لذلك من المهم التعرف على الإسعافات الأولية من أجل الحفاظ على حياته، وفقا لموقع "radio1.ru".

وإذا حدث وأن أصيب أحدهم بالجلطة الدماغية في الشارع أو العمل أو في البيت، يجب قبل كل شيء استدعاء سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى.

وبعد ذلك يجب وضعه على الأرض لأنه قد يفقد وعيه ويسقط، أو يجب وضعه على مقعد أو على ممر المشاة إذا كان في الشارع، ثم بعد أن يهدأ يجب معرفة ما إذا كان يتناول أدوية لمكافحة عدم انتظام ضربات القلب، وهل يمكنه تناول الدواء لاستعادة إيقاع القلب.

ويجب الاستمرار في التحدث مع المصاب لمعرفة الأعراض التي يشعر بها، التي قد تشير إلى وجود مشكلة في الدماغ، لأننا لا نعلم سبب ضعفه.

فقد يكون مصابا بداء السكري ولم يتناول الدواء (الأنسولين) أو على العكس، أخذ جرعة كبيرة ما أدى إلى انخفاض حاد في مستوى الجلوكوز في دمه. ويجب نقل كل هذه المعلومات إلى الأطباء، لكي يبلغوها إلى قسم الطوارئ في المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة صحيحة.

ويمكن للطبيب فقط تشخيص ما إذا كان الشخص قد أصيب بالجلطة الدماغية أم لا، وإذا كان فعلا مصابا، يجب فورا نقله إلى غرفة التصوير بالرنين المغناطيسي.

وتوجد بعض الإجراءات التي إذا اتخذت خلال 4-6 ساعات من الإصابة يمكن أن تقضي تماما على جميع الأعراض، مشيرا إلى أنه يمكن عكس العديد من العواقب".

وعند الإصابة بالجلطة الدماغية تتشكل لدى الشخص "منطقة معتمة" قد تؤدي إلى وفاته أو قد تؤدي إلى تعافيه تماما، وهذا يعتمد على الإجراءات المتخذة.

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