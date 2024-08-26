أطعمة تسرع عملية الشيخوخة.. احذر تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة بولينا جورافليوفا خبيرة التغذية الروسية أن بعض العادات الغذائية اليومية قد تؤدي دورا مهما في تسريع عملية الشيخوخة.

وأضافت: "تعتبر الأكسدة عملية طبيعية، ولكن عندما تصبح مهيمنة في عملية الاختزال ينهار كل شيء، كما أن الخلايا تفقد حيويتها وتضعف، ويبدو الشخص أكبر سنا، ويعود السبب في ذلك إلى المواد الغذائية التي يتناولها، لذلك تذكروا الثالوث الغذائي السيء، الذي يجب استبعاده من النظام الغذائي الحلويات والأطعمة الدهنية والأطعمة المكررة، الذي يغذي الجذور الحرة التي تسبب اضطراب توازن الجسم وتقرب الشيخوخة"، وفقا لموقع "osnmedia.ru".

وتابعت: "تناول قطعتين من الشوكولاتة يمكن أن يؤدي إلى التهاب مزمن يدمر كل الجمال من الداخل، والكولاجين الطبيعي الموجود في الجسم يتلبس بالسكر، ما يفقد الجلد مرونته".

وأشارت أخصائية التغذية الروسية أن الدهون الخطرة ليست موجودة فقط في الوجبات السريعة، بل هي موجودة حتى في الحلويات.

كما تزيد الدهون المتحولة كثافة الدم، وببساطة تدمر الشباب. لأنها موجودة في الوجبات السريعة والحلويات والسمن النباتي وهذه جميعها "تقتل" الشباب لأنها تبطئ تدفق الدم، ما يؤدي إلى حصول البشرة على كمية غير كافية من الأكسجين. وبالتالي ظهور التجاعيد وفقدان الجلد لمرونته".

ويحتل الكحول قمة هرم الأطعمة المسببة للشيخوخة لأن المشروبات الكحولية تدمر الخلايا العصبية وخلايا الجلد أيضا، وتجعله مترهلا بلا حياة.

كما أن الكحول يدمر الكولاجين، لذلك يصبح الجلد جافا وتزداد التجاعيد. وهذا ما يلاحظ بوضوح في صباح اليوم التالي لتناول الكحول.

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