ما سبب الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة تاتيانا جاروفسكايا خبيرة التغذية الروسية إلى أن الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة قد تكون علامة على حالات صحية.

وأوضحت تاتيانا أن الملح يؤثر على براعم التذوق ويعزز الطعم وإفراز العصارة المعدية ويزيد الشهية، لذلك عندما يتذوق الإنسان الطعام المالح تظهر لديه رغبة في الاستمرار وتناول المزيد منه.

كما أن قرمشة الطعام أثناء مضغه تساعد على إنتاج هرمون السعادة، وفقا لوكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وبالإضافة إلى ذلك عادة ما ينجذب الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الكلى والغدة الكظرية إلى الوجبات الخفيفة المالحة.

كما ينجذب الشخص الذي يعاني من إجهاد قوي أيضا لتناول الأطعمة المالحة، وهذه الحالة هي إحدى العلامات التي تشير إلى احتمال وجود مشكلة في الغدة الكظرية والكلى والإجهاد.

ولكن الأطعمة المالحة يمكن أن تسبب تطور أمراض خطيرة. وبالإضافة إلى ذلك يحبس الملح السوائل في الجسم، ويمكن أن يسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم.

كما تسبب انتفاخ المساحات الفاصلة بين الخلايا وتلف الجهاز الهضمي والتهاب المعدة (حموضة المعدة القوية) لأنه يحفز إفراز عصارة المعدة، حتى أن بعض الدراسات أظهرت أن الملح يمكن أن يسبب سرطان المعدة.

وتنصح الخبيرة بما يلي للتخلص من الرغبة في تناول الأطعمة المالحة:

1- التخلص من الإجهاد لأنه يجذب الرغبة بتناول الأطعمة المالحة.

2- محاولة الحصول على المتعة من أشياء أخرى، مثل ممارسة هواية مثيرة للاهتمام.

3- تناول خضروات لذيذة وفواكه، مثل الجزر والتفاح وغيرها بدلا من الأطعمة المالحة.

4- يمكن تناول البذور والمكسرات غير مالحة.

وأخيرا يجب إجراء فحص للغدد الكظرية والكلى للتاكد من عدم وجود مشكلات مرضية.

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