يقي من السكري وأمراض القلب.. تأثيرات مذهلة لإضافة هذا المكون إلى القهوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعشق معظم الأشخاص تناول القهوة صباحًا، ويحرص البعض على إضافة مسحوق القرفة إليها، ويتساءلون عن تأثير ذلك على الصحة.

وبحسب ما ذكره موقعي Well+Good وBetterMe، إليك تأثير تناول القهوة بالقرفة على الصحة.

تنظيم مستوى السكر في الدم

أظهرت بعض الدراسات أن القرفة قد تساعد في تحسين حساسية الأنسولين وخفض نسبة السكر في الدم، مما يجعلها مفيدة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

تحسين الطاقة

تعد القهوة بالقرفة غنية بالمركبات التي تعمل على تحفيز الجهاز العصبي المركزي، مما يساعد على تعزيز الطاقة وزيادة التركيز.

تعزيز صحة القلب

تعد القرفة غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إذ تساعد في تقليل الالتهابات والسيطرة على مستويات الكوليسترول المرتفعة في الدم.

دعم صحة الجهاز الهضمي

تساعد القرفة على تحسين عمل الجهاز الهضمي وتخفيف أعراض عسر الهضم المزعجة، ومن أبرزها الانتفاخ.

اقرأ أيضا:

ظل 5 أشهر في معدته.. استخراج "محمول" من بطن مريض

6 علامات تشير إلى الإصابة بالأنيميا الحادة.. اكتشفها قبل فوات الأوان

يقوي قلبك.. 6 مشروبات تخفض ضغط الدم والكوليسترول

عدو خفي على سفرتك.. أكلة تدمر البنكرياس ودماغك والكوليسترول

هذا ما يفعله تناول اللحوم ببشرتك.. لن تتوقع