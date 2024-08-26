ملكة جمال مصر للسياحة 2024.. 20 صورة ومعلومات عن سارة جورج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

في منافسة قوية، حصلت سارة جورج على لقب ملكة جمال مصر للسياحة 2024، متفوقة على عدد كبير من المتسابقات المتميزات.

وفي حفل التتويج أطلت المتسابقة سارة مرتدية فستانا طويلا باللون "الأوف وايت" بقصة "الكب"، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، لتتناسب مع إطلالتها.

وتألق الـ 23 متسابقة في حفل تتويج ملكة جمال مصر 2024 بعرض مواهبهن وجمالهن أمام لجنة التحكيم التي ضمت نخبة من المشاهير، منهم الدكتورة أمال رزق والفنانة حورية فرغلي والإعلامية ياسمين الخطيب وملكة جمال مصر السابقة إلهام وجدي.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أبرز 9 معلومات عن سارة جورج:

سارة جورج.

من مواليد القاهرة.

تبلغ من العمر 24 عاما.

عارضة أزياء.

تخرجت من كلية الهندسة جامعة القاهرة.

يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" ما يقرب من 2000 متابع.

تُعرف نفسها على صفحتها بموقع "إنستجرام" ملكة جمال إيكو مصر الدولية 2024.

حصدت على لقب الوصيفة الثانية ملكة جمال المواهب 2024.

دائما ما تخطف سارة الأنظار بجمالها وإطلالتها المتنوعة.

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