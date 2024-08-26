"جاب الديب من ديله".. جدارية لتوت عنخ آمون تكشف كيف قهر المصريون أعداءهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الضبع

"جاب الديب من ديله" مثل يتردد كثيرًا على ألسنة المصريين، عندما يريدون التعبير عن القوة والسيطرة والقدرة على إنجاز المهام الوعرة، لكن وراء تلك العبارة حكاية أسطورية تمتد لآلاف السنين، تجسدها جدارية فرعونية تروي عراقة هذا الشعب، صاحب أقدم حضارة عرفتها البشرية.

يستمد المثل أصله من جدارية تُظهِر الملك الفرعوني توت عنخ آمون وهو يقبض على سيف معقوف "الخشاب" بيد، بينما يمسك بأسدين معلقين من ذيليهما بيده الأخرى، وفي الأعلى قرص الشمس المجنح، الذي يحمي الملك، حسبما أوضح الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، في حديثه مع "الخليج 365".

وبحسب "شاكر" فإن رمزية الأسدين تخص مصر وشراستها في مواجهة أعداءها، ومن وراء الملك، يظهر النسْر نخت، باسطاً جناحيه لحماية الملك، ومن تحت ذلك، يوجد شريط زخرفي يوحي بالجبال أو التلال وكثبان الصحراء.

أمّا عن الذئب المنقوش على الجدارية، فهو رمز للقوة والسرعة والتوحش، وكذلك المراوغة والذكاء، ومن الطبيعي أن من يستطيع صيده لابد أن يتفوق عليه في القدرات، فما بالك إذا استطاع الإمساك به من ذيله! وهذه مبالغة في التعبير عن القوة والتمكن، وفقًا لكبير الأثريين.

اقرأ أيضا:

أشباح منتصف الليل.. 20 صورة تكشف عن مهرجان الأرواح الشهير

حيوان يستطيع حبس أنفاسه 6 أيام ودون طعام لمدة عام- ماهو؟

النحس يطاردهم.. 3 أبراج تواجه أزمات مالية ومهنية خلال هذه الأيام

صورة "سيلفي" كادت تنهي حياة رجل- ما حدث معه أمر مرعب

أصل مثل "لبس البوصة تبقي عروسة".. لن تصدق حكايته