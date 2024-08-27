سيدة تشتري منزلا بـ800 ألف دولار.. لن تتوقع ما وجدته - 10 صور تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تلقت سيدة صدمة عمرها بعدما أقبلت على شراء إحدى فلل مشروع سكني فاخر، مقابل 800 ألف دولار في أحد الأحياء الراقية في لندن.

وبحسب ديلي ميل، يضم White Horse Meadows بالقرب من بانبوري في أوكسفوردشاير حوالي 40 عقارًا - تم بناء العديد منها باستخدام الحجر الرملي التقليدي المستخرج في المنطقة ما يجعلها تبرز من بين المباني الجديدة المتوسطة.

وبينما تتباهى شركة "كيندريك هومز" متعهدة البناء بفخامة عملها، لكن من استلموا منازلهم من المشروع لهم رأي آخر مؤكدين أنهم تعرضوا للغش.

من بين المالكين الجدد تقول ليفي ريزنر، السيدة التي اشترت عقارا، إنهم وجدوا أنفسهم محاصرين وسط شبكة كابوسية من أعمال البناء المتداعية، والعثور على زجاجات قذارة مرمية في الأرجاء، إضافة إلى دخولهم في نزاعات حدودية مع جيرانهم بسبب الحدائق والمساحات الخضراء.

وأضافت أنها دفعت 832 ألف دولار نقدا في يونيو 2023، مقابل منزلها المكون من 4 غرف نوم، على أن يحدد موعد الاستلام لاحقا، لكنها أصيبت بالصدمة، بعد تأخير انتقالها من خلال تقديم أعذار غير مقنعة على مدى أشهر.

وبعد حصولها على المنزل، ازدادت الأمور سوءا حيث عانت من تسرب في غرفة المعيشة، وكسر في جهاز الاستحمام، إضافة إلى سقوط السياج الخلفي، مشيرة إلى خوفها من حالة المنزل المتداعية.

وكشفت: "في كل مرة كنت أطرح فيها مشكلة في المنزل، كان مدير الموقع يتحدث معي باستخفاف أو يتصرف بتعالٍ، لقد جاءني شخص مختص في إصلاح الأعطال ووجد 250 مشكلة ونعمل على حلها."

ولم تتوقف مشاكل ليفي عند هذا الحد، إذ شعرت بالغضب عندما علمت أن مزرعة مجاورة قد ابتلعت عدة أمتار من حدود حديقتها، وأن الشركة لم تحل المشكلة، على حد زعمها، لذا تعتزم رفع قضية ضد الشركة المتعهدة، كما هناك الكثير من الزبائن الذين يعانون مشكلات مثل ليفي.

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