7 علامات تخبرك بحاجة طفلك إلى النظارة الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - البصر أحد أهم الحواس التي يستخدمها الأطفال في التعلم والتفاعل مع العالم من حولهم، ولذلك، فإن اكتشاف أي مشكلات في البصر في مرحلة مبكرة أمرضروري.

وأشارت الدكتورة كريستينا وينغ الأستاذة المساعدة في طب العيون في كلية بايلور، أن هناك عدة أعراض شائعة تدل على وجود مشكلات في بصر الطفل، وفقا لموقع "هيلث داي".

أعراض تدل على حاجة طفلك إلى النظارة الطبية

الصداع المتكرر.

فرك العينين بشكل متكرر.

صعوبة في القراءة أو الكتابة.

حساسية للضوء.

إمالة الرأس أو إغلاق عين واحدة.

صعوبة في تتبع الأجسام المتحركة.

مشكلات سلوكية، مثل صعوبة التركيز، أو الانفعال الزائد، أو صعوبات في التعلم.

ونصحت الطبيبة الآباء بفحص عيون الطفل بانتظام من قبل طبيب العيون، خاصة إذا ظهرت عليه أي من الأعراض المذكورة أعلاه، ومراقبة سلوك الطفل، وتقليل فترة إجهاد العين الناتج عن النظر إلى الشاشات.

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