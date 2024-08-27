ما أعراض وأسباب "خلل التنسج الليفي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

التنسج الليفي هو مرض نادر يصيب العظام، خاصة عند الأطفال والمراهقين، ولا يسبب ظهور أعراض واضحة في مراحله المبكرة.

وفي هذا الصدد، نوضح أعراض وأسباب وطرق علاج خلل التنسج الليفي.

ما هو خلل التنسج الليفي؟

خلل التنسج الليفي هو حالة مرضية تتسبب في نمو أورام ليفية غير سرطانية داخل العظام، هذه الأورام قد تؤدي إلى تشوهات في شكل العظم وضعفه، ما يسبب الألم أو مشاكل في الحركة.

أسباب خلل التنسج الليفي

يحدث خلل التنسج الليفي نتيجة طفرة جينية تحدث قبل الولادة أو بعدها بقليل، هذه الطفرة تؤثر على الجين المسؤول عن تنظيم نمو العظام، ما يؤدي إلى ظهور الأورام الليفية.

أعراض خلل التنسج الليفي

في الحالات الخفيفة، لا يظهر أي أعراض، خاصة إذا كان العظم المصاب واحداً فقط، ولكن مع تطور المرض، هناك بعض العلامات التي يجب الانتباه إليها، وتشمل:

ألم في العظم المصاب، خاصة عند الحركة أو الضغط عليه.

تشوهات واضحة في شكل العظم، مثل التواء أو انحناء.

متلازمة ماكون أولبرايت، والتي تسبب ظهور بقع بنية على الجلد، وبلوغ مبكر عند الفتيات، وارتفاع في هرمون الغدة الدرقية.

التشخيص والعلاج

يتم تشخيص المرض بواسطة الأشعة السينية والتصوير المقطعي بالكمبيوتر وأخذ عينات من الأنسجة.

ويتم علاج الأعراض حسب شدتها وموقعها، ويشمل تجبير العظام المصابة والعلاج الطبيعي والإزالة الجراحية لنمو العظام.

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