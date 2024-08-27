5 نصائح غذائية لتحسين مستويات فيتامين د في جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - فيتامين د عنصرا غذائيا أساسيا يؤدي دورا حيويا في الحفاظ على صحة الجسم، خاصة صحة العظام، وهناك عدة نصائح غذائية يمكن من خلالها الحصول على الكمية الكافية من فيتامين د التي يحتاجها الجسم، وفقا لموقع "India Times".

مصادر طبيعية لفيتامين د:

المأكولات البحرية

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين من أفضل مصادر فيتامين د.

منتجات الألبان

يساعد حليب البقر وبدائله مثل حليب الصويا واللوز في تعزيز مستويات فيتامين د في جسم الإنسان.

صفار البيض

صفار البيض، خاصة بيض الدجاج الذي يربى في المراعي، مصدر جيد لفيتامين د.

أشعة الشمس

تعتبر الشمس المصدر الطبيعي الأكثر أهمية لفيتامين د. فالتعرض لأشعة الشمس المباشرة لبضع دقائق يوميا يساعد الجسم على إنتاج فيتامين د بشكل طبيعي.

المكملات الغذائية

يمكن للأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين د أن يختاروا أيضًا المكملات الغذائية، لكن يجب مراعاة أن يتم وصفها وتحديد الجرعات بواسطة طبيب.

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