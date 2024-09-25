الجميل التقى ريفي وتأكيد ألا إنقاذ للوطن إلا من خلال الدولة والمؤسسات الشرعية

التقى رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب سامي الجميل، في مقرّه في بكفيا، النّائب أشرف ريفي، بحضور النّائب الياس حنكش، وتناول البحث التّطوّرات والخطر الدّاهم على لبنان.
وجرى التّأكيد خلال اللّقاء، على أنّ "التّشاور بين القوى السّياديّة المختلفة أمر بالغ الضّرورة، وأنّ الجميع مطالَب اليوم بالعودة إلى الدّولة والمؤسّسات، وألّا إنقاذ للوطن إلّا من خلال الدّولة والمؤسّسات الشّرعيّة، وهي السّبيل الوحيد للخروج من الوضع الحالي".
من جهته، أعرب ريفي عن إدانته "الاعتداءات الّتي تطاول اللّبنانيّين، وتؤدّي إلى سقوط ضحايا من النّساء والأطفال".
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